La carta di credito dello studente è applicabile solo agli studenti?

A differenza della maggior parte delle normali carte di credito, Carta di credito per studenti Può essere utilizzato da studenti universitari. I loro requisiti di idoneità spesso non sono così rigidi, quindi anche se non hai una storia creditizia consolidata, puoi comunque qualificarti.

Se non sei uno studente, ma hai una storia creditizia limitata e hai difficoltà a ottenere l’approvazione della carta di credito, potresti voler sapere se puoi ottenere una carta di credito per studenti. La risposta è: sì, in alcuni casi. Sebbene non vi sia un limite di età massimo per le carte degli studenti, ci sono limiti di età minimi e altre restrizioni che potrebbero limitare la tua idoneità per le carte di credito degli studenti. Questo è ciò che devi sapere.

Punti chiave Una carta di credito per studenti ti consente di ottenere credito mentre sei al college.

Con una carta dello studente, puoi iniziare a costruire un punteggio di credito per il futuro.

La maggior parte delle aziende richiede che tu sia attualmente iscritto a un’università per poter beneficiare di una carta di credito per studenti.

Gli studenti universitari part-time di solito hanno diritto a una carta dello studente.

Non esiste un limite di età massimo per le carte di credito degli studenti, ma esiste un requisito minimo di età.

Come funziona la carta di credito dello studente?

Le società di carte di credito sono specializzate nella creazione di carte studentesche per studenti universitari e giovani a scuola che difficilmente hanno una storia creditizia. Le carte di credito per studenti non sono solo convenienti, ma ti aiutano anche a costruire un buon punteggio di credito per il futuro.

Sono anche un’opzione interessante perché, a differenza di Carta di credito protetta, Non richiedono di fornire un deposito.

La carta dello studente funziona come una carta tradizionale. L’emittente della carta ti darà un limite di credito e puoi addebitare un limite massimo quando acquisti beni o paghi per servizi. Alla fine del periodo di fatturazione, devi pagare almeno l’importo minimo dovuto. Se paghi solo l’importo minimo, invece di pagare l’intero saldo mensile per intero, devi pagare gli interessi sul saldo residuo. Le tessere studentesche possono comportare tassi di interesse relativamente alti, di solito superiori al 20%.

Molte società di carte di credito, tra cui Bank of America e Discover, forniscono incentivi per l’utilizzo delle carte di credito degli studenti. Quando usi la tua carta per acquistare libri di testo, nuovi computer, benzina per auto o qualsiasi altra cosa, puoi ottenere contanti, punti o miglia aeree.

Chi può richiedere una carta di credito per studenti?

Per la maggior parte delle carte di credito per studenti, al momento devi frequentare un college o un’università di due o quattro anni. Matricole, studenti del secondo anno, junior, senior e studenti laureati possono richiedere carte di credito per studenti purché soddisfino altri requisiti dell’emittente della carta.

Sebbene le regole dell’emittente della carta varino, i richiedenti di solito devono soddisfare determinati criteri relativi all’età, alla cittadinanza e alle ammissioni. Ad esempio, Discover utilizza le seguenti condizioni:

Devi avere almeno 18 anni o la maggiore età nel tuo stato

Devi avere un indirizzo permanente negli Stati Uniti

Devi avere un numero di previdenza sociale

Devi presentare una prova di ammissione, come il nome della scuola, la data prevista per la laurea o la lettera di accettazione dell’università

Eccezione per la registrazione della carta di credito dello studente

Sebbene la maggior parte delle aziende che emettono carte di credito per studenti richiedano che i candidati siano studenti universitari, ci sono alcune eccezioni.

Per esempio, Carta di credito per studenti Capital One Journey Viene venduto agli studenti universitari, ma non richiede l’iscrizione alla scuola, né è necessario fornire alcuna informazione sulla propria università. Se soddisfi i requisiti di età e reddito della carta, puoi qualificarti.

Devo essere uno studente universitario a tempo pieno per avere diritto a una carta dello studente?

Sebbene la maggior parte degli emittenti di carte di credito per studenti richiedano che tu stia attualmente studiando in un’università, la maggior parte non richiede che tu ti iscriva a tempo pieno. Se sei uno studente universitario part-time, purché tu possa fornire la data prevista di laurea o altra prova di ammissione, hai ancora diritto alla carta.

Alternative alla carta di credito per studenti

Se non hai diritto a una carta di credito per studenti perché non vai più all’università o per altri motivi, ci sono altri modi per aumentare il tuo credito.