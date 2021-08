La carta di credito Wal-Mart può aiutare a costruire credito?

Share it

Share it

Pin it

Pin it

Share on Google

Share on Google

Tweet it

Tweet it

Share on Facebook

Share on Facebook



Azienda Wal-Mart (Classificazione dei rifiuti) Vengono forniti due tipi di carte di credito, Walmart Rewards Mastercard, che può essere utilizzata ovunque sia accettata Mastercard; Walmart MoneyCard, che è una carta di credito del negozio. La MasterCard Wal-Mart e le sue carte di credito in negozio sono emesse da Capital One e i titolari della carta possono ottenere premi per gli acquisti presso Wal-Mart.

Se usati correttamente, entrambi possono aiutarti a costruire la tua storia creditizia e il tuo punteggio di credito.

Esaminando i termini e le condizioni di Walmart Rewards Mastercard e Walmart MoneyCard, puoi verificare che l’attività del tuo account sia stata segnalata alle tre agenzie di credito (Equifax, Experian e TransUnion).I dati, come il saldo del tuo conto e un elenco dei pagamenti scaduti, verranno visualizzati nel tuo Storia del credito, L’ufficio crediti lo utilizza per calcolare il tuo punteggio di credito.

Punti chiave Se li usi in modo responsabile, sia Walmart MasterCard che le carte di credito in negozio possono aiutarti a creare credito.

Se acquisti spesso articoli per la casa da Wal-Mart ogni settimana, puoi considerare di utilizzare una carta di credito Wal-Mart invece dei contanti. Se lo paghi ogni settimana, puoi accumulare credito e ottenere ricompense.

A partire dal 2021, entrambe le carte Wal-Mart saranno emesse da Capital One.

La penale massima per due carte è di $39.

Paga in tempo

Sia che tu stia appena iniziando la tua storia creditizia o desideri rafforzare la tua storia creditizia, la cosa più importante che puoi fare per migliorare la tua storia creditizia è effettuare pagamenti mensili in tempo. 35% del tuo FICO Punteggio di credito, La cronologia dei pagamenti è la componente principale di un buon punteggio. Pagando in tempo, puoi migliorare la tua cronologia dei pagamenti ed evitare commissioni in ritardo.

Se non si rispetta la scadenza del pagamento, si prega di pagare entro 30 giorni. A meno che il pagamento non venga effettuato 30 giorni dopo la scadenza, i mancati pagamenti non verranno segnalati ad alcuna agenzia di credito. Tuttavia, devi comunque pagare la tariffa di ritardo applicabile (fino a $ 39 con qualsiasi carta Walmart).

Non puoi utilizzare la tua WalmartMoneycard in nessun luogo diverso da Walmart. Puoi utilizzare la tua Walmart Rewards MasterCard ovunque sia accettata MasterCard.

Mantieni un basso equilibrio

Paga l’intero saldo ogni mese per mantenere basso il saldo sulla carta di credito. Gli arretrati sono il secondo componente più grande (30%) del tuo punteggio di credito FICO. Mantenendo basso Utilizzo del credito, Stai contribuendo attivamente al tuo punteggio di credito. La maggior parte degli emittenti di credito desidera tassi di utilizzo del credito inferiori al 35%.

Tieni aperto il tuo conto

Non chiudere il conto della tua carta di credito. Il tuo punteggio di credito aumenterà con l’aumentare della lunghezza della tua storia creditizia. Anche se smetti di usare la tua carta di credito Walmart Mastercard o Walmart, tienile aperte, soprattutto se sono la tua prima o unica carta di credito.

Registrare il rapporto elettronico

Registrando gli estratti conto elettronici con la tua carta di credito Walmart, puoi anche registrarti per ricevere punteggi di credito FICO mensili per monitorare i tuoi progressi. Il monitoraggio regolare del tuo punteggio assicurerà che le informazioni personali e dell’account siano corrette e può aiutare a rilevare potenziali segni di furto di identità. Inoltre, guardare il tuo punteggio aumentare ti darà la motivazione per continuare a costruire il tuo credito!

Linea di fondo

Come tutte le carte di credito, le carte Walmart possono aiutare gli acquirenti a migliorare i loro punteggi di credito e la cronologia utilizzando le carte in modo responsabile.

Se sei nuovo alle carte di credito o sei preoccupato per il debito della carta di credito, potrebbe essere più utile richiedere una carta Wal-Mart in negozio che può essere utilizzata solo presso Wal-Mart.Quindi, una volta stabilito un punteggio di credito, puoi provare la Walmart MasterCard Acquisti diversi da Walmart.