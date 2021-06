La Casa Bianca afferma che i leader del G7 sosterranno la proposta di imposta sulle società globale minima del 15% Reuters

Dopo che i funzionari finanziari del G7 hanno sostenuto un’aliquota fiscale di almeno il 15% in una riunione del 5 giugno, la decisione era attesa. Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha dichiarato che il sostegno del G7 darà impulso ai negoziati per il più ampio incontro finanziario del G20 che si terrà in Italia a luglio.

Sullivan ha dichiarato su Twitter: “Gli Stati Uniti stanno unendo il mondo e stanno facendo in modo che le grandi multinazionali paghino la loro quota in modo che possiamo investire nella nostra classe media a casa”.

WASHINGTON (Reuters) – Il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Jack Sullivan ha dichiarato venerdì su Twitter che i leader del Gruppo dei Sette nel Regno Unito sosterranno la proposta del presidente degli Stati Uniti Joe Biden per un’aliquota minima globale dell’imposta sulle società di almeno il 15%.

