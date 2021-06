La Casa Bianca completerà la distribuzione di 80 milioni di vaccini COVID-19 prodotti negli Stati Uniti per la spedizione all’estero Reuters

Ma ha avvertito di essere preoccupato per i bassi tassi di vaccinazione in alcune comunità degli Stati Uniti, soprattutto perché negli Stati Uniti si sta diffondendo una nuova pericolosa variante, chiamata variante delta, scoperta per la prima volta in India.

Con il rapido progresso della campagna di vaccinazione degli Stati Uniti per i suoi residenti, gli Stati Uniti hanno aumentato il volume delle spedizioni di vaccini stranieri.La Casa Bianca ha annunciato la scorsa settimana che avrebbe acquistato 500 milioni di dollari Pfizer Inc (NYSE:) prevede di donare ai paesi più poveri nel 2021 e nel 2022.

Il Canada ha detto che si aspetta di ricevere circa un milione Moderno (NASDAQ:) Inc ha aperto il fuoco dagli Stati Uniti giovedì. Successivamente, il segretario di Stato americano Anthony Brinken ha dichiarato su Twitter che gli Stati Uniti hanno spedito 1 milione di dosi di vaccino in Canada.

Jeff Zients, il coordinatore della risposta COVID-19 della Casa Bianca, ha affermato che gli Stati Uniti hanno già iniziato a spedire i vaccini, aggiungendo che alcuni vaccini erano originariamente previsti per essere spediti in Canada giovedì e alcuni saranno spediti in Brasile nelle prossime settimane.

