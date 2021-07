La Casa Bianca spinge per ripensare l’uso di cannabis nello sport

Share it

Dopo che il velocista Sha’Carri Richardson è stato escluso dalla squadra olimpica degli Stati Uniti perché è risultato positivo alla marijuana, la Casa Bianca sta promuovendo un incontro con l’Agenzia mondiale antidoping per discutere le restrizioni sull’uso della marijuana da parte degli atleti.

La Casa Bianca sta cercando di convocare un incontro attraverso il National Drug Control Policy Office degli Stati Uniti, che ha sede nel consiglio di fondazione dell’Agenzia mondiale antidoping, responsabile della gestione delle questioni antidoping negli sport globali, comprese le Olimpiadi.

La prossima riunione del consiglio è prevista per il 25 novembre, ma l’ONDCP ha dichiarato al Financial Times: “Se possibile, gli Stati Uniti si assicureranno di discutere in anticipo [cannabis policy] Ad Hotan”.

L’ufficio ha dichiarato che intende chiedere a Wada informazioni sulle politiche che limitano l’uso di cannabis, “compresi i tempi per i test e le basi per considerare la cannabis come una droga che migliora le prestazioni”.

Hotan non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

La richiesta è stata fatta una settimana dopo che Richardson era risultato positivo alla marijuana nelle prove olimpiche degli Stati Uniti in Oregon. La sostanza è legale per uso ricreativo nello stato, ma secondo le regole stabilite da Wada, la sostanza è ancora vietata in alcuni sport d’élite.

Richardson era una candidata popolare per la medaglia d’oro nei 100 metri femminili, ma è stata successivamente sospesa per un mese, il che significa che salterà le Olimpiadi di Tokyo, dove dovrebbe diventare una star di successo.

La sua sospensione ha suscitato una forte opposizione da parte dei politici e dell’opinione pubblica americana, perché alcune persone credono che questa sia una politica incompatibile con la moderna legge americana. A partire dal mese scorso, 19 stati hanno completamente legalizzato l’uso della marijuana ricreativa. secondo Progetto di politica sulla marijuana.

“Le regole sono le regole” Dire La scorsa settimana è stato chiesto al presidente degli Stati Uniti Joe Biden della sospensione di Richardson. “Se debba essere mantenuto è una questione diversa.”

Un tipo petizione A partire da venerdì, la richiesta di MoveOn.org per Richardson di tornare nella squadra olimpica degli Stati Uniti ha ricevuto più di 560.000 firme.

Due membri della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Jamie Ruskin e Alexander Ocasio-Cortez, hanno recentemente chiesto ai funzionari antidoping statunitensi e globali di revocare il divieto di Richardson.

nel Una lettera La scorsa settimana, hanno sostenuto che “vietare la cannabis mentre la tua organizzazione consente l’uso ricreativo di alcol e altre droghe riflette le leggi e le politiche antidroga storiche contro le comunità nere e marroni”.

In una lettera in risposta a loro venerdì, i funzionari dell’Agenzia antidoping degli Stati Uniti hanno scritto che l’agenzia “conviene che l’esclusione della signora Richardson dalle Olimpiadi di Tokyo è una situazione straziante. Le regole devono cambiare”.

Secondo il sito web dell’agenzia, gli Stati Uniti sono il maggior contributore singolo al budget annuale dell’Agenzia mondiale antidoping e si prevede che forniranno più di 2,9 milioni di dollari entro il 2021. L’agenzia rivede ogni anno il suo elenco di sostanze e metodi vietati e soggetti a restrizioni e sollecita le opinioni di tutte le parti interessate nel processo di revisione iniziato questo mese, che dovrebbe concludersi in autunno.

Richardson ha detto di aver accettato la sospensione. “So cosa ho fatto. So cosa dovrei fare e mi è permesso non fare nulla. Ho comunque preso quella decisione”, ha raccontare Questo Oggi spettacolo la settimana scorsa. “Non sto inventando scuse. Nel mio caso, non sto cercando simpatia.”