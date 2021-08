“La catena di approvvigionamento globale non è stata costruita per questo”: i ritardi delle merci colpiscono duramente gli Stati Uniti

Wayne Kaylor (Wayne Kaylor) sapeva che il suo container era parcheggiato da qualche parte nello scalo ferroviario di Chicago. Semplicemente non sapeva dove, 78 giorni, nessuno glielo ha detto.

A causa della forte domanda dei consumatori, gli scali ferroviari, i porti e i magazzini americani sono affollati di merci e ci sono troppo poche persone per muoversi rapidamente, causando ritardi e aumenti dei prezzi per imprese e consumatori. Kaylor guida Way Interglobal, un distributore con sede a Elkhart, nell’Indiana, che vende frigoriferi, stufe e altri elettrodomestici a noti produttori di camper come Winnebago Industries. Dal 4 maggio al 21 luglio, il contenitore di Kaylor con dozzine di caminetti elettrici è andato perso durante il processo di rimescolamento.

“Questo è pazzesco”, ha detto, osservando che il ritardo ha causato la perdita delle vendite dell’azienda. “Anche se tutto è segnato con il GPS, l’hanno comunque perso alla stazione ferroviaria”.

I porti di Long Beach, Los Angeles e Oakland in California hanno segnalato ritardi all’inizio di quest’anno e questo mese le ferrovie Union Pacific e BNSF hanno chiarito che il problema ha raggiunto l’entroterra. UP fermò il trasporto merci e BNSF iniziò a misurarli perché la ferrovia iniziò a ripulire i container alla stazione della metropolitana di Chicago, che erano inaccessibili come Kaylor.

I produttori stanno aumentando i supplementi e lamentando la perdita di affari e il gruppo industriale Honeywell International incolpa le difficoltà della catena di approvvigionamento per un fatturato fino a $ 200 milioni.I rivenditori si stanno affannando per garantire un numero sufficiente di prodotti in vendita Vacanza, Le grandi catene di negozi hanno ordinato più scorte del solito e sperano che almeno alcune di esse arrivino in tempo.

“La catena di approvvigionamento globale non è stata costruita per questo”, ha affermato Brian Bourke, chief growth officer di Seko Logistics, un sobborgo di Chicago. “Sono stati costruiti per l’aumento stagionale della domanda ogni anno. Quando ogni modello ha 12 stagioni di punta, le cose iniziano a crollare”.

Non credo che ci sia un porto in questo paese che non sia interessato dalla congestione.

CH Robinson, una società di logistica con sede in Minnesota, ha affermato che l’eccesso di ordini ha esacerbato le interruzioni dei trasporti. Secondo la società, le merci dalla Cina sono state ritardate da 15 a 20 giorni dopo l’arrivo nei porti statunitensi e fino a un quarto dei container intermodali era inutilizzabile perché alcuni di essi erano utilizzati per lo stoccaggio temporaneo.

I porti su entrambi i lati degli Stati Uniti sono molto tesi. Long Beach ha spedito più di 907.000 container a maggio, il numero più alto dal 1995. Nove dei 10 mesi più trafficati al porto nell’ultimo quarto di secolo si sono verificati negli ultimi 12 mesi. A livello nazionale, il porto di Savannah, in Georgia, ha spedito 5,3 milioni di container nei 12 mesi terminati il ​​30 giugno, un record per il porto, con un aumento del 20% rispetto all’anno fiscale precedente.

Todd Tranausky, analista dei trasporti di FTR, ha dichiarato: “Non credo che ci sia un porto nel paese che non sia interessato dalla congestione”.

Tranausky ha affermato che sulla ferrovia, le vacanze aggressive hanno lasciato l’azienda senza i dipendenti necessari per far fronte all’aumento della domanda. Le tariffe di trasporto sono aumentate di conseguenza, con tariffe di trasporto superiori del 15% rispetto a un anno fa. Sebbene preveda che questa crescita rallenterà nella seconda metà di quest’anno e nel 2022, “Non importa cosa immagini, non diventerà un mercato per gli spedizionieri”.

Gli acquirenti stanno già sentendo l’impatto. Con l’aumento dei costi, le aziende che producono di tutto, dai tessuti ai condimenti per insalata, hanno aumentato i prezzi per compensare la differenza. Secondo i dati del Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti, i prezzi al consumo negli Stati Uniti sono aumentati del 5,4% su base annua a giugno, raggiungendo il massimo da 13 anni dopo essere aumentati del 5% a maggio.

Procter & Gamble, la società dietro i detersivi Tide e i rasoi Gillette, prevede di aumentare i prezzi di alcuni dei suoi prodotti dopo aver avvertito di 1,9 miliardi di dollari di perdite al netto delle imposte dovute all’aumento delle merci e dei costi di spedizione nel prossimo anno.

Colgate-Palmolive carica più in alto. L’amministratore delegato Noel Wallace (Noel Wallace) ha dichiarato venerdì: “La rete logistica è soggetta a tassazione, sia che si tratti di autotrasporti e magazzinaggio negli Stati Uniti, sia di spedizioni dall’Asia al resto del mondo”.

Rispettati

General Mills, nota per la sua farina d’avena e il gelato Haagen-Dazs, ha affermato che sta aumentando i prezzi nella maggior parte delle sue categorie di generi alimentari e dei mercati globali, in parte a causa dell’aumento dei costi di spedizione. Conagra, Boyardee pasta e la società di popcorn Orville Redenbacher Conagra, il produttore di giocattoli Hasbro e il produttore di motociclette Harley Davidson hanno anche implementato aumenti di prezzo, aggiungendo un supplemento del 2% per coprire i costi di spedizione.

La società madre di Kleenex, Kimberly-Clark, ha dichiarato di aver aumentato “decisamente” i prezzi a giugno e all’inizio del terzo trimestre per compensare le pressioni inflazionistiche. In precedenza aveva annunciato che avrebbe aumentato i prezzi dei prodotti per la cura dei bambini e una gamma di prodotti di consumo come come Scott. Carta igenica. In alcuni casi, l’azienda ha aumentato i prezzi a due cifre.

L’amministratore delegato Mike Hsu ha affermato che Kimberly-Clark sta affrontando costi “significativamente più alti”, che l’azienda attribuisce a prezzi più elevati per materiali come la polpa e i costi di distribuzione.

“Dal nostro discorso di aprile, l’inflazione delle materie prime è aumentata vertiginosamente e la nostra catena di approvvigionamento è stata messa in discussione”, ha detto Xu agli analisti sulla chiamata agli utili.

Sebbene la forte domanda offra alle aziende lo spazio per aumentare i prezzi, resta da vedere per quanto tempo le persone sono disposte a pagare. Xu ha sottolineato che altri settori hanno osservato una riduzione della spesa, che potrebbe lasciare ai clienti un po’ di denaro extra nei loro portafogli per acquistare beni di consumo.

Tuttavia, “in questo ambiente, i consumatori stanno affrontando un’inflazione più ampia in tutte le categorie ad eccezione dei beni di consumo confezionati”, una tendenza che “rende il tutto più impegnativo”, ha aggiunto Hsu. Sean Connolly, amministratore delegato di Conagra, ha affermato che “l’aumento generale” dei prezzi nei negozi di alimentari e nei ristoranti potrebbe ridurre il colpo alla domanda.

Per Keller, la matematica è semplice. Un contenitore può contenere 79 camini elettrici. Un anno fa, il costo di spedizione era di 4.500 dollari. Ora, se la sua azienda riesce a ottenerne uno, 20.000 dollari sono un buon affare. Ogni camino costa quasi 200 dollari in più.

“Quindi aumenti i prezzi per i tuoi clienti e diventa un effetto a cascata”, ha detto. “Questo è un problema per tutti”.