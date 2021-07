La Cina chiuderà il reattore nucleare di Taishan dopo i danni al carburante

Dopo che l’operatore nucleare francese EDF ha pubblicamente raccomandato la chiusura dei reattori nucleari la scorsa settimana, la Cina sta indagando sui potenziali problemi delle barre di combustibile e sta chiudendo un reattore nucleare nel sud del paese per “manutenzione”.

Quando il mese scorso è stato riferito che una possibile perdita nella centrale elettrica di Taishan, le autorità cinesi hanno escluso qualsiasi pericolo dalla centrale, che è gestita dal China General Nuclear Power Group (CGN).

Ma in uno dichiarazione Venerdì scorso, China General Nuclear Power ha dichiarato che la centrale nucleare “ha deciso di chiudere il reattore n. 1 per manutenzione al fine di scoprire la causa del danno che ha colpito il combustibile e sostituire il combustibile danneggiato”.

China General Nuclear Power ha affermato che, sebbene ci sia stata una piccola quantità di danni al carburante, il reattore avrebbe potuto continuare a funzionare in sicurezza entro i limiti consentiti, aggiungendo che questa decisione è stata presa dopo “piena comunicazione tra personale tecnico cinese e francese”.

CGN ed EDF, che detiene una quota del 30% nella joint venture, hanno riferito a giugno che la società aveva cercato di minimizzare la gravità del problema. Rischio di dispersione di radiazioni.

EDF ha dichiarato la scorsa settimana che se l’impianto si trova in Francia, chiuderà il nuovo reattore pressurizzato europeo (EPR) per “valutare accuratamente cosa sta succedendo e fermarne lo sviluppo”, sebbene abbia affermato che la decisione è al di fuori del suo controllo.

Taishan è la prima centrale nucleare al mondo a far funzionare l’EPR, una tecnologia franco-tedesca che è stata afflitta da ritardi e superamento dei costi per due decenni. La tecnologia è entrata in funzione per la prima volta a Taishan, nella parte occidentale di Hong Kong, nel dicembre 2018, con l’obiettivo di migliorare la potenza e la sicurezza.

CGN ed EDF stanno anche collaborando per costruire una centrale nucleare EPR nel Regno Unito, che è in costruzione Hinkley Point Nel Somerset.

EDF ha dichiarato venerdì che sta prendendo atto della decisione del China General Nuclear Power e che la società “si è ancora mobilitata per fornire competenze nello spegnimento del reattore”.

La società francese ha dichiarato la scorsa settimana di non poter stimare quanto tempo ci vorrà per risolvere il problema del reattore e ha affermato che dipende dai risultati dell’analisi.

Newsletter due volte a settimana L’energia è un business indispensabile nel mondo, e l’energia è la sua newsletter. Ogni martedì e giovedì, Energy Source verrà inviato direttamente alla tua casella di posta, portandoti notizie importanti, analisi lungimiranti e informazioni privilegiate. Registrati qui.

L’operatore nucleare francese ha dichiarato il mese scorso che a causa di problemi con il guscio esterno che circonda alcune barre di combustibile, il circuito principale dell’acqua del reattore di Taishan sembrava aver accumulato gas inerte o inerte. La società ha dichiarato che non vi è alcun rischio di fuoriuscita dall’impianto e che l’accumulo di gas inerte è stato controllato.

La CNN ha riferito mensilmente che Framatome, una sussidiaria di EDF, ha notificato al governo degli Stati Uniti una potenziale “minaccia radiologica imminente”. [Taishan] Sito web e pubblico”, citando documenti non specificati.

La rete ha affermato che il Consiglio di sicurezza nazionale di Joe Biden sta indagando sull’incidente, ma non crede che l’incidente abbia raggiunto un “livello di crisi”.

L’energia nucleare rappresenta circa il 5% della produzione totale di energia della Cina ed è il fulcro del piano del presidente Xi Jinping per contrastare il riscaldamento globale, che si è prefisso di raggiungere emissioni nette di anidride carbonica pari a zero entro il 2060.

Rapporto aggiuntivo di Primrose Riordan a Hong Kong