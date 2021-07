La Cina critica la trasmissione NBC Olympics per “mappa incompleta” Reuters

Due anni fa, il rivenditore americano Gap Inc (NYSE:) si è scusato per aver venduto una maglietta che sosteneva di avere una mappa sbagliata della Cina stampata su di essa. Un’immagine pubblicata sui social media mostra che non c’è l’isola di Taiwan o il Mar Cinese Meridionale su questa maglietta.

Negli ultimi anni, il riferimento della mappa a Taiwan autonoma e al controverso Mar Cinese Meridionale ha suscitato polemiche.La Johns Hopkins University ha ribaltato la decisione di mostrare Taiwan come parte della Cina sulla mappa lo scorso anno per indicare la diffusione del coronavirus.

Il consolato cinese non ha specificato i motivi per opporsi alla mappa, ma ha affermato: “Esortiamo la NBC a riconoscere la gravità di questo problema e ad adottare misure per correggere l’errore”.

La NBC di Comcast, che possiede i diritti per trasmettere le Olimpiadi degli Stati Uniti, non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento inviata tramite la sua pagina di contatto ufficiale.

SHANGHAI (Reuters)-La Cina ha criticato la NBC Universal per aver mostrato una “mappa incompleta” nella trasmissione della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Tokyo. In precedenza, la mappa mostrata dagli atleti cinesi al loro arrivo non includeva Taiwan o il Mar Cinese Meridionale.

