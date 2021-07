La Cina è ansiosa di istituire fondi di salvataggio per le imprese statali piene di debiti

Share it

Share it

Pin it

Pin it

Share on Google

Share on Google

Tweet it

Tweet it

Share on Facebook

Share on Facebook

Dopo che una serie di inadempienze obbligazionarie di alto profilo ha scioccato gli investitori internazionali, i governi cinesi locali stanno correndo per lanciare fondi di salvataggio multimiliardari per salvare le imprese statali.

I registri pubblici mostrano che dalla fine dello scorso anno, sei province cinesi hanno impegnato almeno 110 miliardi di yuan (17 miliardi di dollari) in questi fondi come scricchiolio di contanti Tra le imprese statali cariche di debiti, l’economia locale è stata colpita.

L’ondata di insolvenze, comprese società come Yongcheng Coal e Electricity Holding Group, ha fatto precipitare l’economia dell’Henan centrale in crisi. Mancato rimborso del debito da 1 miliardo di yuan L’anno scorso ha smesso di pagare alcuni dei suoi 180.000 lavoratori.

“Poiché un’impresa statale non è riuscita a pagare le obbligazioni in tempo, l’intera economia della provincia ha subito perdite”, ha detto un funzionario dell’Henan che ha lanciato il fondo di soccorso ad aprile.

Anche se l’economia cinese è sempre stata Ripristina prima Dall’inizio della pandemia di Covid-19, la ripresa in alcune province dipendenti dalle industrie statali non è stata completa.

L’importo totale delle obbligazioni in sofferenza emesse da imprese statali lo scorso anno è stato di 119 miliardi di yuan, il livello più alto da quando la Cina ha iniziato a consentire alle imprese statali di fallire nel 2014 e superiore ai 22 miliardi di yuan nel 2019. Investitore preoccupatoIn precedenza credeva che le obbligazioni sarebbero state sostenute dallo stato.

L’aumento dei fondi di soccorso provinciali segna l’ultimo sforzo delle autorità cinesi locali per ripristinare la fiducia dei creditori.Ma gli analisti hanno avvertito che la strategia potrebbe peggiorare Il debito arretrato della Cina China, L’hanno descritta come una bomba a orologeria per la seconda economia più grande del mondo.

“Lo scopo dei fondi di salvataggio è inviare un messaggio al mercato che una volta che sorgono problemi, il governo interverrà”, ha affermato Zhang Pan, capo della ricerca presso Raman Capital, una società di gestione patrimoniale di Shanghai. “Non lasceranno che le imprese statali mal gestite diventino imprese meglio gestite”.

Sebbene la Cina sia sopravvissuta alla recessione degli anni ’90 chiudendo decine di migliaia di gruppi statali in perdita, Pechino è riluttante a farlo di nuovo.

Il presidente Xi Jinping considera le imprese statali la “fortezza dell’economia”, mentre l’ex premier Zhu Rongji ha adottato il metodo di “mantenere i grandi e lasciare andare i piccoli” negli anni ’90 per affrontare il crollo delle imprese statali .

L’Hebei, una provincia settentrionale fortemente indebitata, ha preso l’iniziativa di creare uno strumento di salvataggio e a settembre ha lanciato un’impresa statale da 30 miliardi di RMB “Fondo di garanzia del credito”.

Alla fine di maggio, Jizhong Energy, un’impresa statale in difficoltà nella provincia di Hebei, aveva prelevato 15 miliardi di yuan dal fondo provinciale di garanzia del credito, pari a tre quarti del suo reddito dello scorso anno, per rimborsare il capitale e gli interessi delle obbligazioni.

“Dopo il salvataggio, i nostri problemi di liquidità sono stati notevolmente alleviati”, ha detto un dirigente di Jizhong, aggiungendo che il gruppo è ancora in uno stato altamente indebitato e nei prossimi mesi richiederà altri 15 miliardi di yuan all’Agenzia di garanzia del credito di Hebei. RMB.

Rispettati

La maggior parte dei finanziamenti per questi fondi proviene da altre società controllate dalle autorità locali. Nella provincia di Henan, 26 imprese statali che vanno dalle miniere di carbone ai trasformatori di rame hanno fornito a CGF 30 miliardi di RMB in finanziamenti di avviamento.

“Quando i fondi esterni si esauriscono, il governo provinciale vuole che ci aiutiamo a vicenda”, ha affermato un dirigente del Pingmei Shenma Group, un gruppo energetico e azionista di Henan CGF.

A seguito del default di Yongcheng Coal, l’importo dei prestiti bancari emessi dalle banche dell’Henan è diminuito del 10% nella prima metà dell’anno, mentre l’aumento nazionale è stato del 6%.

Allo stesso tempo, i dati ufficiali mostrano che nei primi sei mesi di quest’anno, il finanziamento netto delle obbligazioni societarie della provincia – nuova emissione di obbligazioni meno gli interessi sulle obbligazioni esistenti più i pagamenti del capitale – meno 20,1 miliardi di RMB. Questo rispetto ai 71 miliardi di yuan di un anno fa.

La stretta creditizia dell’Henan convince Pechino ad iniziare Fare pressione sulle autorità locali Aiutare le imprese statali in difficoltà. Pertanto, quest’anno solo una società è risultata inadempiente sui pagamenti delle obbligazioni. Ma gli investitori continuano a preoccuparsi per la mancanza di riforme nelle imprese statali in difficoltà.

“Il governo non ha un piano a lungo termine per trasformare le cattive imprese statali in buone”, ha affermato un consigliere della SASAC provinciale di Hebei, l’ente regolatore delle imprese statali. “Il suo primo compito è sopravvivere alla crisi di liquidità a breve termine”.

Anche le banche statali, il più grande fornitore di credito, sono caute.

“La portata dei fondi di salvataggio è troppo piccola per soddisfare le esigenze di finanziamento di molte imprese statali che scarseggiano”, ha affermato un funzionario della gestione del rischio presso una delle principali banche del paese. “Dobbiamo dare la priorità alle prestazioni rispetto agli interessi locali”.

In Hebei, un dirigente di un azionista locale di CGF ha dichiarato che la decisione della società di pagare il fondo di salvataggio è stata motivata da considerazioni politiche piuttosto che commerciali.

“Non ci aspettiamo che gli investimenti portino rendimenti di mercato”, ha detto il funzionario.