La Cina “ha allontanato” la nave da guerra statunitense Reuters nell’anniversario della sentenza del tribunale

Le Isole Paracel sono tra le centinaia di isole, barriere coralline e atolli nel Mar Cinese Meridionale ricco di risorse per le quali Cina, Vietnam, Taiwan, Filippine, Malesia e Brunei stanno lottando. Pechino sostiene di avere diritti storici, o diritti su larga scala, alle risorse all’interno della cosiddetta linea dei nove trattini, in alcune aree.

PECHINO (Reuters)-L’esercito cinese ha detto lunedì che in occasione dell’anniversario della sentenza della Corte internazionale di giustizia secondo cui Pechino non aveva pretese sul Mar Cinese Meridionale lunedì, ha “guidato” una nave da guerra statunitense che è entrata illegalmente nelle acque cinesi vicino al Paracel Isole.

Dichiarazione di non responsabilità:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidarsi a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.