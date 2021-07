La Cina ha imposto sanzioni a Wilbur Ross e ad altri sei americani

Share it

La Cina ha Imporre sanzioni L’ex segretario al commercio degli Stati Uniti Wilbur Ross e sei americani che hanno partecipato alle istituzioni per i diritti umani in rappresaglia per azioni simili intraprese da Washington contro funzionari cinesi a Hong Kong.

Il Ministero degli Affari Esteri cinese ha dichiarato che oltre alle sanzioni RosaHa prestato servizio nell’amministrazione Trump e ha preso di mira Caroline Bartholomew, presidente della Commissione di revisione economica e di sicurezza USA-Cina, e Sophie Richardson, direttrice del Dipartimento cinese di Human Rights Watch.

La Cina ha anche imposto sanzioni ai funzionari del National Institute of Democracy, dell’International Republican Institute e dell’Hong Kong Democracy Committee degli Stati Uniti. Non ha specificato il contenuto delle sanzioni.

La mossa è stata fatta due giorni prima che il vice segretario di Stato americano Wendy Sherman (Wendy Sherman) dovesse atterrare in Cina. Il secondo incontro di alto livello Il rapporto tra i due paesi da quando il presidente Joe Biden è entrato in carica a gennaio.

Questa è la prima volta che Pechino ha imposto sanzioni ai sensi della nuova legge anti-sanzioni, che consente al governo cinese di prendere di mira individui o gruppi che aiutano i paesi stranieri a imporre sanzioni alla Cina.

Il ministero degli Esteri ha dichiarato che la Cina sta rispondendo alla recente decisione degli Stati Uniti di imporre sanzioni a sette funzionari della Cina continentale di stanza a Hong Kong.

Quando gli Stati Uniti hanno emesso sanzioni, anche avvertimento Man mano che la Cina rafforza il suo controllo su questo centro finanziario, aumentano i rischi che devono affrontare le società americane che operano a Hong Kong. L’amministrazione Biden ha affermato che le aziende dovrebbero prestare particolare attenzione alle leggi cinesi contro le sanzioni.

Gli Stati Uniti hanno inventato la cosiddetta “consulenza aziendale di Hong Kong”, hanno screditato senza fondamento l’ambiente imprenditoriale di Hong Kong e hanno imposto sanzioni illegali a diverse società di Hong Kong. [Chinese] Funzionari”, ha dichiarato il ministero degli Esteri cinese in una nota. “In risposta alle malefatte degli Stati Uniti, la Cina ha deciso di prendere contromisure reciproche. “

Il segretario stampa della Casa Bianca Jen Psaki ha dichiarato che l’amministrazione Biden “non è stata scoraggiata dalle azioni della Cina” e continuerà a imporre sanzioni statunitensi alla Cina.

“Pechino tenta di intimidire e intimidire a livello internazionale [non-governmental organisations] Può solo dimostrare il suo ulteriore isolamento dal mondo”, ha detto Psaki.

Gli Stati Uniti e le due parti sotto l’amministrazione Biden hanno annunciato nuove sanzioni contro la Cina due giorni prima del loro primo incontro ad alto livello a marzo in Alaska.

Rispettati

Da quando gli Stati Uniti hanno annunciato le ultime sanzioni, Hong Kong ha preso di mira coloro che criticano il governo. Cinque membri di un sindacato di logopedisti sono stati arrestati giovedì per libri illustrati per bambini e accusati di incitamento all’odio contro il governo.

All’inizio di questa settimana, sono arrivati ​​altri dirigenti da Apple DailyQuesto tabloid della democrazia, che è stato chiuso sotto la pressione della Cina, ha presentato accuse ai sensi della legge sulla sicurezza nazionale cinese contro Hong Kong lo scorso anno come parte dei suoi sforzi per combattere il movimento democratico di Hong Kong.

L’amministratore delegato di Hong Kong, Carrie Lam, ha dichiarato venerdì che la gente di Hong Kong non ha perso alcuna libertà dall’approvazione della legislazione. “Se guardi al mercato azionario, al mercato immobiliare, all’industria tecnologica, alle start-up e persino all’arte e alla cultura attuali, sono tutti in piena espansione”.