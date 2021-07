La Cina ha inserito una partecipazione di controllo nella trasformata Anbang nel blocco per 5,2 miliardi di dollari Reuters

Il governo cinese ha preso il controllo di Anbang Insurance Group nel febbraio 2018 come parte della sua campagna globale per ridurre i rischi finanziari sistemici dopo che un gran numero di conglomerati privati ​​ha acquisito attività.

Secondo una dichiarazione d’asta presentata al Beijing Financial Assets Exchange, Sinopec mette all’asta la sua quota dello 0,55% in Dajia per 186,9 milioni di RMB.

China Insurance Protection Fund Co., Ltd., il National Insurance Relief Fund controllato dal Ministero delle Finanze, intende mettere all’asta la sua intera partecipazione del 98,23% in Dajia per 33,38 miliardi di yuan.

Shanghai (Reuters)-Secondo un documento d’asta venerdì, due investitori statali cinesi hanno intenzione di vendere la loro quota del 98,78% in Dajia Insurance Group per 33,6 miliardi di yuan (5,19 miliardi di dollari), un’entità di ristrutturazione del travagliato Anbang Insurance Group.

Dichiarazione di non responsabilità:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidamento a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.