La Cina implementerà controlli di sicurezza sugli elenchi esteri

Share it

Share it

Pin it

Pin it

Share on Google

Share on Google

Tweet it

Tweet it

Share on Facebook

Share on Facebook

Sabato l’autorità di regolamentazione cinese di Internet ha dichiarato che le grandi aziende cinesi con oltre 1 milione di dati utente devono superare le revisioni della sicurezza prima di emettere azioni nelle borse estere.

Meno di una settimana prima che il Consiglio di Stato, il Gabinetto della Cina e il Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese esprimessero la necessità di un nuovo sistema normativo per regolamentare le quotazioni all’estero, lo State Internet Information Office of China ha rilasciato la notizia. le inserzioni all’estero non erano soggette alla stretta supervisione del governo.

Il governo di Xi Jinping si preoccupa di più della quotazione stati UnitiSecondo Dealogic, più di 30 aziende cinesi hanno raccolto la cifra record di 12,4 miliardi di dollari nella prima metà di quest’anno.

Il decreto della China Securities Regulatory Commission ha confermato il suo status di forte entità nell’ambito dell’emergente sistema di supervisione delle quotazioni cinesi all’estero. I regolatori avviseranno i richiedenti IPO che hanno superato la revisione della sicurezza dei dati entro 60 giorni lavorativi, ma in caso di disaccordo, il processo potrebbe richiedere il doppio del tempo.

Il 2 luglio, l’autorità di regolamentazione cinese di Internet ha notificato a Didi Chuxing, il più grande gruppo cinese di prenotazione di auto online, di interrompere la registrazione di nuovi utenti. Motivi di sicurezza dei dati DataPochi giorni dopo aver completato la sua IPO da $ 4,4 miliardi alla Borsa di New York.

Il CAC aveva sperato che Didi avrebbe almeno posticipato la sua IPO negli Stati Uniti, ma non aveva alcun potere legale per costringerla a farlo.Le autorità di regolamentazione sono preoccupate per i dati dell’organizzazione, tra cui Posizione Le informazioni sugli edifici e le installazioni governative sensibili possono essere ottenute dalle agenzie di regolamentazione straniere.

Gli Stati Uniti hanno approvato una legge per obbligare le aziende straniere a conformarsi agli audit nazionali entro tre anni, altrimenti dovranno affrontare il delisting forzato, ma Pechino ha ordinato alle aziende cinesi di non farlo. I politici statunitensi hanno sottolineato che l’incidente di Didi è stato un motivo per rafforzare la supervisione delle società cinesi quotate a New York.

Le azioni Didi sono scese più del 20% Martedì, hanno scambiato il primo giorno dopo l’intervento del CAC.

Domenica scorsa, CAC ha anche vietato il download dell’applicazione principale del gruppo ride-hailing. La sera prima, ha esteso il divieto ad altre 25 app relative a Didi.

Rispettati

Come altro segno di crescente pressione sui giganti della tecnologia cinese, sabato i regolatori del mercato del paese hanno anche respinto la proposta di fusione di Tencent, che creerebbe un operatore di streaming multimediale di videogiochi dominante.

L’amministrazione statale per la regolamentazione del mercato ha dichiarato che la fusione di due controllate Tencent quotate negli Stati Uniti Douyu e Huya creerà un’entità che controlla oltre il 70% del mercato.

Tencent gestisce anche la popolare app di messaggistica WeChat e uno dei più grandi servizi di pagamento online della Cina, che ha proposto una fusione a ottobre, poche settimane prima che il governo di Xi Jinping bloccasse l’offerta pubblica iniziale da 37 miliardi di dollari della piattaforma finanziaria Internet di Jack Ma. Gruppo di formiche, Sarà il più grande di sempre. Il valore di mercato combinato di Douyu e Huya è di 5,3 miliardi di dollari.

Il blocco dell’IPO di Ant Financial è la prima ondata di un giro di vite diffuso che ha messo nei guai giganti della tecnologia tra cui l’ammiraglia dell’e-commerce di Jack Ma, Alibaba, Tencent e Didi.

Tencent, il terzo maggiore azionista di Didi, con una quota del 6,8%, ha affermato di aver accettato la decisione del regolatore sulla fusione di Douyu Huya e di “adempiere alla nostra responsabilità sociale”. Tencent era stato precedentemente multato per non aver cercato l’approvazione normativa per alcune acquisizioni.

Scott Yu, esperto di antitrust presso lo studio legale Zhonglun di Pechino, ha affermato che questa è la prima volta che le autorità di regolamentazione del mercato bloccano le fusioni e le acquisizioni nazionali. “Questo renderà le altre società più caute nel valutare le prospettive dell’antitrust”, ha affermato.

Nonostante il colpo, l’attività di Tencent è ancora in piena espansione.La crescita del 25% su base annua nel primo trimestre è migliore del previsto aumentare Le entrate hanno raggiunto i 135 miliardi di yuan (20,8 miliardi di dollari).