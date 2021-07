La Cina indebitata Evergrande affronta una causa per ritardo nei pagamenti di costruzione Reuters

© Reuters. Immagine del file: Il logo del China Evergrande Group è stato mostrato alla conferenza stampa dei risultati annuali dello sviluppatore immobiliare tenutasi a Hong Kong, Cina, il 28 marzo 2017. REUTERS/Bobby Yip



HONG KONG (Reuters)-China Huaibei Mining Holdings ha dichiarato che il suo dipartimento di costruzioni ha citato in giudizio Evergrande, lo sviluppatore immobiliare più indebitato del Paese, per pagamenti scaduti di 400 milioni di yuan (62 milioni di dollari).

La Huaibei Mining ha dichiarato mercoledì in un documento che la società di progetto di Evergrande nella provincia orientale dell’Anhui si è ripetutamente rifiutata di pagare le tasse di costruzione dovute all’unità di Huaibei, incluso il documento commerciale Evergrande emesso per l’unità, poiché manca di denaro , nonostante il rimborso richiesto sei volte.

Venerdì, Evergrande ha dichiarato in un documento di borsa che le due parti stanno contestando se il pagamento contrattuale sia dovuto. Ha affermato che la sua controllata di punta Evergrande Real Estate Group Co., Ltd. ha presentato un’obiezione al tribunale perché non è parte del contratto e quindi non vi è alcuna base legale e contrattuale per la causa intentata contro di essa.

L’unità di costruzione di Huaibei ha firmato un contratto con la società di progetto di Evergrande nel novembre 2018 e ha completato i lavori di costruzione, secondo il deposito della società mineraria, ma non ha specificato la data di scadenza della carta commerciale.

Le cambiali commerciali non sono conteggiate come debiti fruttiferi e sono solitamente utilizzate nel settore immobiliare per pagare i fornitori di costruzioni, promettendo di pagare a una data fissa futura (di solito entro un anno).

Evergrande ha ammesso a giugno che la sua società di progetto non aveva pagato parte della carta commerciale in tempo, ma ha affermato che dopo aver organizzato il pagamento, le preoccupazioni sul debito degli sviluppatori e sui suoi potenziali rischi finanziari sistemici si sono intensificate. Mercoledì Fitch ha declassato il suo rating creditizio, indicando le sue preoccupazioni per potenziali inadempienze.[nL1N2P40Q8]

Lo sviluppatore è il più grande emittente di carta commerciale nel paese. I documenti mostrano che la sua unità di punta Evergrande Real Estate Group ha un valore di 205,7 miliardi di yuan (32 miliardi di dollari USA) di commercial paper alla fine del 2020, con un aumento rispettivamente del 24% e del 390% rispetto al 2019 e al 2015.

(1$ = 6,4733)