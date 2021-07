La Cina interviene nel crollo della borsa del 2015 2015

Sebbene fattori come la guerra commerciale con gli Stati Uniti, il rallentamento economico, l’aumento del debito e la valuta debole abbiano minato la fiducia degli investitori in Cina, ad aprile 2021, gli investitori azionari cinesi hanno attualmente più di 185,6 milioni. Stock totale del mercato azionario cinese a maggio 2021 Valore di mercato 13357 miliardi di dollari.

Da quando ha ampliato l’ambito di utilizzo del mercato all’inizio degli anni 2010, il governo cinese non ha esitato a entrare nel mercato quando non collabora con le sue politiche. Un notevole esempio del controllo dei mercati finanziari da parte del governo cinese si è verificato nel 2015-16, quando il loro mercato azionario è crollato, creando una maggiore sfiducia nelle forze di mercato e portando il governo a esercitare un maggiore controllo sulla propria economia.

In momenti diversi durante la crisi, il governo è intervenuto per stabilire regole e restrizioni commerciali, come vietare le vendite da parte dei principali soggetti interessati e limitare le vendite allo scoperto per frenare le fluttuazioni.

Si ipotizza che le azioni del governo durante questo periodo abbiano effettivamente esacerbato la crisi economica.

Studi successivi hanno mostrato che il rapido intervento del governo cinese ha effettivamente esacerbato il panico e creato più incertezza.

Campagna di propaganda del governo

Il mercato azionario cinese ha vissuto un boom e un crollo epico nel 2015. L’aumento iniziale da metà 2014 a giugno 2015 è stato guidato da campagne governative volte a incoraggiare i cittadini a investire nel mercato. Per mesi, il governo cinese ha propagandato la forza dell’economia cinese e ha promesso agli investitori di mantenere la forza delle aziende cinesi. Il mercato di Shanghai è cresciuto dal 2014 alla metà del 2015 ed è quasi raddoppiato. Poi nel giugno 2015 bolla scoppiare. Nei due mesi precedenti il ​​crollo erano stati aperti più di 38 milioni di nuovi conti di investimento.

Un calo di oltre il 40% Borsa di Shanghai (SSE) L’indice composito si è fermato quando il governo cinese ha acquistato molte azioni. Solo pochi mesi dopo, nell’agosto 2015, quando il mercato è nuovamente caduto, il governo cinese ha adottato ulteriori misure per ridurre i costi di transazione e allentare i requisiti di margine per alleviare le preoccupazioni del mercato profitto Predefiniti.

L’impatto di investitori inesperti

La bolla del mercato azionario è stata in gran parte guidata dall’afflusso di piccoli investitori che hanno acquistato azioni con enormi profitti. Nella maggior parte dei casi, questi investitori inesperti sono gli ultimi ad entrare nel mercato in forte espansione e sono i primi a farsi prendere dal panico quando il mercato crolla.Diverso dal mercato occidentale causato da investitore aziendale, I piccoli commercianti rappresentano la maggior parte delle transazioni del mercato azionario cinese. Dalla nascita del mercato azionario cinese negli anni ’90, il principale motore della maggior parte delle impennate del mercato è stata la speculazione piuttosto che i fondamentali. Pertanto, anche gli investitori più esperti ed esperti sono vulnerabili agli attacchi.

Periodo di blocco obbligatorio del governo

Durante il forte calo del mercato nell’estate del 2015, il governo cinese ha stabilito un semestre Periodo di chiusura Azioni detenute dai principali azionisti, dirigenti e amministratori della società che detengono più del 5% delle azioni in circolazione della società. La norma mira a prevenire la vendita su larga scala. Il primo periodo di lock-up si è concluso a gennaio 2016, momento in cui riprenderanno la circolazione quasi 4 miliardi di azioni. I funzionari del governo temevano che ciò avrebbe innescato un altro forte calo, quindi hanno esteso il periodo di blocco fino a quando non fossero state stabilite ulteriori regole. Anche in un mercato azionario maturo come gli Stati Uniti, l’aspettativa che il periodo di blocco delle azioni scadrà porterà sempre una pressione al ribasso sul mercato. Quando il mercato è immaturo, l’effetto è ancora più evidente.

Divieto di vendita allo scoperto

Anche i regolatori vietano un giorno Vendita allo scoperto. Sebbene questa restrizione abbia stabilizzato il prezzo delle azioni in un breve periodo di tempo, potrebbe essere la causa di una maggiore volatilità. I venditori allo scoperto sono gli unici investitori che hanno acquistato durante il crollo del mercato azionario; senza di loro, la recessione non può essere rallentata. Pertanto, l’assenza di venditori allo scoperto durante questo periodo rischia di esacerbare il crollo del mercato azionario.

Installazione dell’interruttore di circuito

Un’altra profonda manifestazione dell’intervento del governo cinese è l’installazione di interruttore Smetti di fare trading.alcuniDopo che questi interruttori sono stati attivati ​​3 volte, l’agenzia di regolamentazione è intervenuta e ne ha sospeso l’uso perché non hanno ottenuto l’effetto desiderato. Si ipotizza inoltre che l’uso di interruttori automatici possa aggravare la crisi. In effetti, il regolatore ha poi ammesso che questi meccanismi possono effettivamente aumentare la volatilità del mercato.

Incertezza causata da tentativi ed errori

Alcuni analisti di mercato hanno elogiato la volontà del governo cinese di intervenire in questo periodo perché potrebbe essersi ridotta volatilità un tempo molto breve. Tuttavia, il loro metodo per tentativi ed errori può anche portare più incertezza al mercato, che è anche una causa di volatilità. Il comportamento del governo può essere paragonato al proprietario di un casinò, che cambia costantemente le regole per sostenere la casa. In questa particolare situazione, il governo sembra manipolare le regole per sostenere il mercato rialzista. Sfortunatamente, non ha funzionato e potrebbe effettivamente aver eroso l’integrità del sistema. Non c’è dubbio che una delle conseguenze di questo incidente è far dubitare della capacità del governo cinese di gestire i suoi affari finanziari.