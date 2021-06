La Cina introdurrà nuove regole rigorose sul tutoraggio extrascolastico

© Reuters. Foto del file: il 20 aprile 2021, i bambini del distretto di Shekou, Shenzhen, nella provincia del Guangdong, in Cina, lasciano la scuola. REUTERS/David Kirton/Foto d’archivio



Julie Zhu

Hong Kong (Reuters) – Quattro fonti hanno riferito a Reuters che la Cina si sta preparando a reprimere il settore dell’insegnamento da 120 miliardi di dollari in Cina più severamente del previsto, compreso un divieto di prova sull’insegnamento durante le vacanze e restrizioni sulla pubblicità.

Due persone che hanno familiarità con la questione hanno affermato che i nuovi regolamenti potrebbero essere annunciati già la prossima settimana ed entrare in vigore il mese prossimo, progettati per alleviare la pressione sui bambini in età scolare e aumentare il tasso di natalità del Paese riducendo il costo della vita familiare.

Secondo fonti, Pechino, Shanghai e altre grandi città hanno cercato di vietare il tutoraggio online e offline durante le vacanze estive e invernali, un passo avanti rispetto alle misure pianificate segnalate per la prima volta da Reuters il mese scorso.

“Le nuove regole saranno più severe del previsto”, ha affermato una delle fonti, che ha uno stretto rapporto con i regolatori che hanno redatto le nuove regole. “L’industria dovrebbe prepararsi al peggio”.

Due fonti hanno affermato che il divieto di vacanza di prova ha aumentato il piano per vietare il tutoraggio online e offline nei fine settimana durante il semestre, il che potrebbe ridurre le entrate annuali della società di tutoraggio fino al 70-80%.

Le modifiche in fase di stesura dal Ministero dell’Istruzione e da altre autorità mirano al crudele mercato del tutoraggio per gli studenti dalla scuola materna alla classe 12 o K-12, un settore che si è sviluppato rapidamente negli ultimi anni.

Secondo gli ultimi dati della Chinese Education Association, nel 2016, oltre il 75% degli studenti K-12 (di età compresa tra 6 e 18 anni) in Cina ha partecipato a lezioni di tutoraggio extracurriculare e l’evidenza aneddotica suggerisce che questa percentuale è aumentata.

Tre fonti hanno affermato che la prevista repressione del settore, come riportato da Reuters il mese scorso, ha costretto almeno una grande azienda che fornisce servizi di consulenza a accantonare un round di finanziamento da 1 miliardo di dollari, ed è attualmente promossa dai massimi dirigenti.

Il presidente Xi Jinping ha affermato la scorsa settimana che le scuole dovrebbero essere responsabili dell’apprendimento degli studenti, non delle aziende tutor.

“Il dipartimento dell’istruzione sta correggendo questo fenomeno”, ha affermato l’agenzia di stampa Xinhua, citando Xi Jinping.

L’Ufficio Informazioni del Consiglio di Stato e il Ministero dell’Istruzione non hanno risposto alle richieste di commento.

Una delle fonti ha affermato che il divieto di tutoraggio durante le vacanze e nei fine settimana sarà attuato per dodici mesi in nove province e città tra cui Pechino, Shanghai e Jiangsu, per poi diffondersi in tutto il paese.

La fonte ha detto: “Sebbene queste regole siano approvate in via sperimentale, rimarrai sorpreso se altre aree non seguiranno l’esempio e addirittura introdurranno regolamenti più severi per mantenere la correttezza politica”.

Due fonti hanno affermato che il tutoraggio della giornata lavorativa dura attualmente dalle 20:00 alle 21:00 e sarà limitato nell’area test.

Due fonti hanno affermato che la pubblicità “eccessiva” online e offline sarà vietata, specialmente nei media tradizionali e nei luoghi pubblici, e hanno aggiunto che le tasse universitarie saranno rigorosamente controllate.

Le quattro fonti hanno rifiutato di essere nominate perché non hanno il diritto di parlare con i media.

Le azioni della società cinese di tutoraggio privato Good Future Education Group (NYSE:) quotata a New York, New Oriental Education Technology Group e Gaotu Technology hanno chiuso rispettivamente del 12,3%, 17% e 12,5%.

“Piccolo pollo”

Con l’aumento dei redditi in Cina, le famiglie benestanti sono ansiose di vedere i propri figli avere successo in una società sempre più competitiva.

La concorrenza è così feroce che è emerso un termine popolare nel circolo dei genitori. Jiwa, o “bambino di pollo”, si riferisce a genitori ansiosi che iniettano energia “sangue di pollo” nei loro figli lasciando che i loro figli partecipino a corsi extrascolastici.

Le fonti hanno affermato che oltre a proteggere gli studenti stressati, Pechino vede questi cambiamenti come incentivi finanziari per le coppie ad avere più figli per sostenere il tasso di natalità in rapida diminuzione.

L’istruzione rappresenta gran parte del costo dell’educazione dei figli nelle città cinesi, il che scoraggia molte persone che vogliono diventare genitori.

L’ultimo censimento cinese del mese scorso ha mostrato che per i 10 anni che terminano nel 2020, la popolazione cinese è cresciuta al ritmo più lento degli ultimi decenni, sollevando preoccupazioni sul fatto che la sua forza lavoro in diminuzione non sarà in grado di sfamare la crescente popolazione anziana.

($ 1 = 6,4053)