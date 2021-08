La Cina pubblica una bozza di regole che vietano la concorrenza sleale nel settore di Internet Reuters

Ad aprile, dopo mesi di indagini, l’amministrazione statale per la regolamentazione del mercato ha imposto una multa record di 2,5 miliardi di dollari ad Alibaba per aver partecipato a concorrenza sleale.

Alla società sarà inoltre vietato fabbricare o diffondere informazioni fuorvianti per danneggiare la reputazione dei concorrenti e dovrà interrompere le attività di marketing come false recensioni e coupon o “buste rosse” utilizzate per ottenere valutazioni positive.

In particolare, il regolatore ha affermato che gli operatori non dovrebbero utilizzare dati o algoritmi per dirottare il traffico o influenzare le scelte degli utenti. Non utilizzare mezzi tecnici per ottenere o utilizzare illegalmente dati da altri operatori.

SHANGHAI (Reuters)- I regolatori cinesi hanno pubblicato martedì una lunga serie di bozze di regolamenti per l’industria di Internet per vietare la concorrenza sleale e limitare l’uso dei dati degli utenti, l’ultima mossa per reprimere le potenti aziende tecnologiche cinesi.

