La Cina rafforza il controllo sui debiti nascosti dei governi locali Reuters

La Commissione nazionale per la pianificazione della Cina ha dichiarato a marzo che limiterà risolutamente l’aumento dei debiti nascosti dei governi locali e adotterà misure “attive e prudenti” per risolvere i debiti nascosti esistenti.

Secondo il rapporto, in futuro, banche e assicurazioni non forniranno più nuova liquidità alle piattaforme che godono di garanzie implicite da parte dei governi locali e impediscono l’aumento del debito nascosto.

I governi locali sono stati sottoposti a pressioni per promuovere la crescita economica attraverso la spesa in infrastrutture sulle piattaforme di finanziamento del governo locale, tuttavia, poiché Pechino ha lasciato intendere che avrebbe consentito la chiusura di alcune piattaforme di finanziamento del governo locale cariche di debiti, il rischio di default ha causato disordini nel settore finanziario mercato.

© Reuters. Foto del file: una banconota in renminbi cinese può essere vista in questa foto illustrata il 31 maggio 2017.

