La Cina rafforza la revisione dei prezzi dell’IPO, penalizza 19 istituzioni Reuters

La Commissione statale per la supervisione e l’amministrazione dei beni ha dichiarato che le autorità di regolamentazione rafforzeranno la supervisione, aumenteranno le sanzioni per le violazioni, manterranno l’ordine dei prezzi dell’IPO e proteggeranno gli investitori.

SAC ha affermato in una dichiarazione che questi problemi includono controlli interni deboli, motivi di prezzo inadeguati, non conformità con le procedure prescritte e conservazione impropria dei documenti di lavoro, ma non ha specificato l’identità di queste società.

La Securities Association of China (SAC) ha dichiarato venerdì sera che una recente indagine congiunta con la Borsa di Shanghai sull’IPO STAR ha messo in luce i problemi di 19 investitori istituzionali.

La Cina ha lanciato un consiglio di innovazione sci-tech incentrato sulla tecnologia a Shanghai a metà del 2019 e ha introdotto un sistema di offerta pubblica iniziale (IPO) in stile americano basato sulla registrazione in questo mercato.

Dopo la cerimonia di quotazione del primo lotto di società tenutasi a Shanghai, in Cina, il 22 luglio 2019, è possibile vedere il logo del nuovo consiglio tecnologico cinese in stile Nasdaq.

