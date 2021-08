La Cina reprime duramente il bere dopo la fine del lavoro e il “karaoke dannoso”

Mentre Pechino lotta per rispondere alla rabbia crescente per le accuse di aggressione sessuale femminile, la Cina sta lottando per sopprimere la cultura dell’alcolismo dopo aver lasciato il lavoro.

La Commissione Centrale per l’Ispezione Disciplinare, l’organismo di controllo anticorruzione del Partito Comunista Cinese, ha dichiarato che, secondo i commenti sul suo sito web, bere stressante può portare al crimine, e questa pratica dovrebbe essere sostituita da “valori corretti”.

Inoltre, il Ministero della Cultura ha dichiarato che intende vietare agli stabilimenti di karaoke di diffondere canzoni di “informazioni dannose”. Questi includono testi che si dice ispirino gli ascoltatori ad assumere droghe, gioco d’azzardo e credenze religiose, nonché contenuti che si ritiene mettano in pericolo la sovranità della Cina. Incoraggia le aziende che forniscono canzoni ai locali a segnalare testi che potrebbero essere problematici.

La repressione della cattiva condotta è l’ultima di una serie di misure Azione normativa Ha incastrato società cinesi, tra cui alcune delle più grandi società di tecnologia e gioco del paese, e Investitori globali pungenti.

Prima che CCDI lanciasse l’avvertimento, qualcuno accusava un manager del gruppo tecnologico Alibaba, aggressione sessuale Un impiegato. Il manager è stato successivamente licenziato, ma questo incidente ha rivelato la cultura del bere aziendale.

I commenti di CCDI hanno scosso le azioni delle compagnie di liquori.Quotazione delle azioni di Kweichow Moutai, il più grande produttore di liquori al mondo baijiuMercoledì è sceso del 2,7%. Il prezzo delle azioni di Shanxi Xinghuacun Fenjiu, un altro produttore di liquori, è sceso del 2,49%.

della Cina #MeToo È entrato in una vena Insoddisfatto Tra i giovani lavoratori, ciò pone una sfida complessa ai leader aziendali e politici di Pechino.

Secondo le notizie interne all’azienda condivise sulla versione cinese di Twitter, uno stagista del gruppo tecnologico Tencent ha invitato l’azienda a vietare il bere socialmente stressato.

Il presidente di Tencent Andy Lau ha affermato che la proposta sarà trasferita al dipartimento delle risorse umane. Ha aggiunto che la società ha tolleranza zero per qualsiasi forma di molestia sessuale.

“Una conseguenza dell’incidente di MeToo è che potremmo rafforzare la supervisione dell’intrattenimento”, ha affermato Thomas Gatley, analista con sede a Pechino del gruppo di ricerca Longzhou Jingxun.

Ng Jun Ying, analista di Fitch Solutions, ha sottolineato che Pechino non ha ancora confermato le nuove normative riguardanti l’industria degli alcolici. “In un periodo di tempo molto breve, poiché i consumatori cinesi accumulano alcol per le emergenze, le vendite di alcol potrebbero aumentare”, ha affermato.

“Tuttavia, dati i recenti sviluppi, è probabile che le autorità interferiscano nell’industria dell’intrattenimento”, ha aggiunto Wu.

Gartley ha affermato che “l’intensità e il tono” della repressione saranno allentati e ha sottolineato che ci sono segni di coordinamento tra i regolatori per “fornire un ambiente politico più stabile e prevedibile per le aziende e gli investitori”.

Gartley ha aggiunto che i politici di Pechino ritengono che quest’anno sia un buon momento per attuare varie riforme strutturali dopo che l’economia cinese si è ripresa dalla profondità della pandemia.

“Questo può inizialmente essere considerato una dichiarazione incentrata sulle riforme economiche [ . . .] Tuttavia, in un periodo visto come una buona opportunità per apportare alcuni cambiamenti dolorosi mentre le cose stanno andando bene, non sorprende che queste altre priorità normative siano state aumentate e accelerate”, ha affermato.

