La Cina rifiuta il piano dell’OMS per studiare l’origine del COVID-19 Reuters

“Riteniamo che la possibilità di perdite di laboratorio sia estremamente ridotta e non è necessario investire più energie e sforzi in questo settore”, ha affermato Liang Wannian, il leader cinese del Joint Expert Group dell’OMS. Ha detto che si dovrebbe fare più ricerca sugli animali, specialmente nei paesi con popolazioni di pipistrelli.

In una conferenza stampa, ha lavorato con altri funzionari ed esperti cinesi per sollecitare l’OMS ad espandere il lavoro di tracciabilità ad altri paesi al di fuori della Cina.

“Speriamo che l’OMS prenda in seria considerazione le considerazioni e i suggerimenti avanzati dagli esperti cinesi, tratti veramente la ricerca del virus COVID-19 come una questione scientifica e si liberi delle interferenze politiche”, ha affermato Zeng.

Il signor Zeng ha ribadito la posizione della Cina secondo cui, per motivi di privacy, alcuni dati non possono essere condivisi completamente.

Il capo dell’OMS ha dichiarato all’inizio di luglio che le indagini sull’origine della pandemia di COVID-19 in Cina sono state ostacolate a causa della mancanza di dati originali sui primi giorni di trasmissione in Cina.

“Non accetteremo un tale piano di tracciabilità perché ignora il buon senso e per alcuni aspetti va contro la scienza”, ha detto ai giornalisti Zeng Yixin, vice ministro della Commissione nazionale per la salute (Nhc).

