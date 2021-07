La Cina risponde alle accuse di attacchi informatici guidati dagli Stati Uniti

Share it

La Cina ha messo in dubbio le accuse degli Stati Uniti secondo cui Pechino è al centro di un’ondata di attacchi informatici globali, compresi gli attacchi all’applicazione di posta elettronica di Microsoft che colpisce decine di migliaia di organizzazioni.

I diplomatici dell’Unione Europea, del Regno Unito, del Canada, della Norvegia e della Nuova Zelanda hanno rilasciato dichiarazioni martedì, criticando le accuse come “infondate” e “maliziosamente screditanti”.

La Cina esorta il Canada ad abbandonare la mentalità e i pregiudizi ideologici della Guerra Fredda. .. Fermare la manipolazione politica su questioni rilevanti, fermare gli attacchi non provocati e le calunnie deliberate contro la Cina”, ha affermato l’ambasciata di Pechino a Ottawa.

Il portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian ha sottolineato che le opinioni di alcuni paesi non rappresentano la comunità internazionale e ha invitato gli Stati Uniti a fermare gli attacchi informatici contro la Cina.

Ha detto: “La Cina adotterà le misure necessarie per salvaguardare risolutamente la sicurezza informatica e i propri interessi”.

Forte reazione da Pechino Raro sforzo concertato Stati Uniti, NATO, Unione Europea, Regno Unito, Australia, Canada, Nuova Zelanda e Giappone.Gli alleati occidentali accusano la Cina di collaborare con gruppi di criminalità informatica e di mettere in pericolo la sicurezza globale, tra cui Attaccare l’applicazione Exchange di Microsoft Ciò consente agli hacker di accedere a un’ampia gamma di sistemi di posta elettronica di organizzazioni del settore pubblico e privato.

Gli Stati Uniti hanno anche affermato che per la maggior parte degli anni 2010, il Ministero della sicurezza nazionale di Pechino ha supervisionato una campagna per infiltrarsi in società straniere, università e organizzazioni governative.

Il tabloid finanziato dallo stato Global Times ha accusato gli hacker americani di effettuare attacchi informatici a lungo termine e ripetuti contro aziende cinesi, istituti di ricerca e dipartimenti del Partito Comunista. Il quotidiano nazionalista ha affermato che nell’ottobre dello scorso anno un’organizzazione americana denominata “A” ha lanciato un cosiddetto attacco di forza bruta con lo scopo di accedere in remoto ai server di organizzazioni cinesi, tra cui China Steel e Automobile Engine Corporation.

“Tutti i principali paesi soffrono occasionalmente di attacchi informatici. A questo proposito, la Cina ha subito molti più danni degli Stati Uniti”, ha scritto in un editoriale.

Ha aggiunto: “Gli Stati Uniti stanno creando con la forza un nuovo regno geopolitico trasformando la disputa su Internet in un grave conflitto”, ha inquadrato la Cina come un attore sinistro colludendo con gli alleati.

Gli Stati Uniti, il Regno Unito, l’Unione europea e il Canada hanno adottato un approccio congiunto separato a marzo per coordinare i loro sforzi. Imporre sanzioni Accuse di detenzione di massa di funzionari cinesi da parte di minoranze etniche nello Xinjiang.Pechino ha reagito con le proprie sanzioni e la conseguente controversia diplomatica ha portato a congelare Nei negoziati sull’accesso al mercato tra Cina ed Europa.

Fergus Hansen, direttore dell’International Cyber ​​Policy Center dell’Australian Institute of Strategic Policy, un think tank, ha affermato che gli approcci multilaterali sono “più difficili” per la Cina.

Ha detto: “Pechino spera di mantenere relazioni bilaterali su questo tema in modo da poter fare appello o punire i singoli paesi”.

Le accuse di sospette attività informatiche in Cina sono arrivate in un momento in cui l’ostilità diplomatica tra le due maggiori economie del mondo si è intensificata.

Dall’incontro tra il Segretario di Stato americano Anthony Brinken e il massimo funzionario cinese per la politica estera Yang Jiechi in Alaska a marzo, Washington e Pechino non hanno tenuto incontri di alto livello. Nettamente.

Rispettati

Pechino questo mese Rifiutare di concedere Durante la visita in Asia questa settimana, il vice segretario di Stato americano Wendy Sherman (Wendy Sherman) ha incontrato il vice segretario di Stato cinese. La Cina aveva precedentemente respinto la richiesta del Segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin (Lloyd Austin). incontrare il generale Xu Qiliang, il più alto funzionario militare cinese.

Mentre Joe Biden cercava di raggiungere un consenso, è emerso anche l’ultimo confronto tra Stati Uniti e Cina. Rafforzare la partecipazione Dopo mesi di presa di posizione più dura sulle politiche del presidente cinese Xi Jinping.

Tuttavia, nonostante queste proposte, l’amministrazione Biden continua mettere sotto pressione Dopo che gli inglesi hanno consegnato il dominio cinese nel 1997, la repressione di Hong Kong da parte di Pechino e le politiche che hanno eroso la libertà del centro finanziario.

Rapporto supplementare di Liu Xinning a Pechino