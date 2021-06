La Cina si impegna a liberare riserve di metallo in risposta ai problemi di prezzo e carenza

Share it

Share it

Pin it

Pin it

Share on Google

Share on Google

Tweet it

Tweet it

Share on Facebook

Share on Facebook

Dopo che le autorità cinesi hanno promesso di sbloccare le riserve governative per far fronte alle preoccupazioni relative a carenze e prezzi elevati, i metalli industriali sono diventati al centro dell’attenzione.

La National Food and Strategic Reserve Administration ha dichiarato mercoledì in una dichiarazione che rilascerà metalli tra cui rame, alluminio e zinco in lotti per l’utilizzo da parte dei produttori.

Questa mossa è stata fatta dopo le preoccupazioni del governo sull’aumento dei prezzi delle materie prime, che hanno spinto Prezzo franco fabbrica Raggiungere il livello più alto dalla crisi finanziaria del 2008 e potrebbe ridurre i profitti del settore.

Questo segna l’ultimo sforzo dei politici cinesi per mantenere bassi i prezzi delle materie prime. Il mese scorso, la China Economic Planning Agency ha avvertito di “speculazioni eccessive” e ha promesso di reprimere la diffusione e l’accaparramento di informazioni false.

I media locali hanno riferito mercoledì che Pechino ha ordinato alle società statali di limitare la loro esposizione ai mercati delle materie prime d’oltremare.

A causa della speculazione che la Cina potrebbe prepararsi a rilasciare riserve, i prezzi dei metalli inizialmente sono scesi martedì. Mercoledì, i prezzi di riferimento del rame sono scesi dello 0,2% a 9.550 USD per tonnellata, mentre i prezzi dell’alluminio sono scesi dello 0,4% a 2.458 USD per tonnellata e i prezzi dello zinco sono scesi dell’1,75% a 2.978 USD per tonnellata.

I metalli hanno guidato il diffuso rimbalzo dei prezzi globali delle materie prime, inizialmente stimolati dalla rapida ripresa dalla pandemia guidata dall’industria cinese, e in ulteriore aumento dopo che altre grandi economie hanno iniziato a riprendersi. Il rame utilizzato in varie applicazioni, dalle auto elettriche al cablaggio domestico, ha raggiunto un livello record di oltre 10.500 dollari USA per tonnellata il mese scorso.

La Cina non ha rivelato formalmente le sue riserve nazionali di metalli industriali, che ritiene siano un’assicurazione contro l’impennata dei prezzi.

Sulla base della differenza tra offerta netta e consumo, gli analisti hanno affermato che Pechino avrebbe potuto immagazzinare 500.000 tonnellate di rame, 1,5 milioni di tonnellate di alluminio e fino a 700.000 tonnellate di zinco. Tuttavia, hanno avvertito che queste sono solo supposizioni informate. Dal punto di vista di queste cifre, la Cina consuma circa 15 milioni di tonnellate di rame ogni anno.

L’analista di BMO Capital Markets Colin Hamilton ha affermato che è improbabile che la Cina rilasci grandi quantità di metallo sul mercato.

“Penso che questo sia un altro modo per comunicare al mercato cinese che pensano che il prezzo dovrebbe essere più basso”, ha detto. “Vogliono che il mercato si risolva da solo”.

L’avvertimento del governo sulla speculazione nel mercato delle materie prime il mese scorso ha colpito gravemente i prezzi, causando un calo dei prezzi del minerale di ferro del 10%. Nel 2020, la produzione di acciaio cinese ha raggiunto un livello record e le acciaierie rimangono attive, sebbene la produzione sia limitata a causa di problemi ambientali.

Rispettati

Le ambizioni della Cina di raggiungere zero emissioni nette di carbonio entro il 2060 richiederanno tagli nella produzione di metalli, il che intensifica le preoccupazioni per potenziali carenze e aumenti dei prezzi dei carburanti. Il ruolo del paese come importante esportatore di metalli e il più grande consumatore e produttore mondiale di materie prime ha esacerbato queste preoccupazioni.

Il mese scorso, il governo cinese ha emesso progetti di regolamento che richiedono progetti ad alta intensità energetica per valutare le loro emissioni di carbonio.