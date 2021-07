La città più antica d’America

La città più antica degli Stati Uniti offre più di semplici lezioni di storia. Rispetto ad altre regioni, alcune sono ancora piccole città. Altri sono diventati il ​​punto focale del mondo in piena espansione. Ma tutti questi rappresentano lo spirito duraturo di questo paese. Che tu stia cercando una dimora storica o un luogo di villeggiatura con una storia, ecco le sette città più antiche degli Stati Uniti occupate consecutivamente.

Sant’Agostino, Florida

Sant’Agostino è stata fondata nel 1565 ed è l’insediamento europeo più longevo negli Stati Uniti. La città è un tesoro per gli amanti della storia, con molti monumenti storici e 42 miglia di spiagge. Con una popolazione di 17.217 abitanti nel 2021, è una pittoresca cittadina ricca di storia e divertimento.

Secondo il censimento degli Stati Uniti, mediano L’età a S. Agostino è di 45 anni. Il reddito medio è di $ 54.468. Il prezzo medio di una casa è di 256.000 dollari. costo della vita L’indice è 101,9, mentre la media nazionale è 100. L’industria più grande è l’industria alberghiera, seguita dall’industria al dettaglio.

Santa Fe, Nuovo Messico

Il nome Santa Fe significa santa fede in spagnolo. Fu costruita tra il 1607 e il 1610 ed è la più antica capitale degli Stati Uniti. È immerso nella cultura dei nativi americani circondato dalle terre dei Pueblo, che sono i territori dei nativi americani. La città riflette anche l’occupazione dell’antico Messico e della Spagna.

Santa Fe si trova ai piedi delle Montagne Rocciose ad un’altitudine di 7.000 piedi e offre numerosi sentieri escursionistici e ciclabili, campi da golf e altre attività all’aperto. Il clima dell’alto deserto attrae 2 milioni di turisti ogni anno. Santa Fe sta adottando misure, attraverso dettagliate misure di sviluppo sostenibile, non solo per proteggere i suoi siti storici, ma anche per proteggere l’ambiente.

La città ha una popolazione di 84.683 abitanti. Il prezzo medio della casa è di $ 461.320 e il prezzo medio annuo è reddito Era $ 57,972. Della città tasso di disoccupazione Inferiore alla media nazionale. Santa Fe ha un gran numero di artisti ed è considerata il terzo mercato d’arte più grande del paese.

Plymouth, Massachusetts

Non ci sono prove che la carovana dei pellegrini Mayflower sia effettivamente sbarcata a Plymouth Rock nel Massachusetts, ma le rocce e le leggende esistono ancora oggi. La città ufficialmente iniziata nel 1620 è unire Entra in quella che sarebbe poi diventata la Massachusetts Bay Colony. Pellegrini entusiasti dall’Inghilterra hanno celebrato la loro prima festa del Ringraziamento a Plymouth.

La città è sopravvissuta e oggi ha una popolazione di circa 63.411 abitanti. Plymouth può essere considerato un remoto sobborgo di Boston, a sole 40 miglia di distanza. I porti esistono ancora, ma il turismo è la più grande industria. assistenza sanitaria, Anche la ricerca, la finanza e le assicurazioni sono importanti in città.

Come altri luoghi storici, ci sono molti musei, rievocazioni e riproduzioni storiche. In una tipica città del mare del New England, la temperatura varia da 20 gradi a 81 gradi.Questo mediano Le entrate sono di $ 90.279.

Hampton, Virginia

Hampton è stata fondata nel 1610 ed è stato il primo insediamento di lingua inglese. Il primo centro di ricerca aeronautica Il Virginia Aerospace Center è stato il primo campo di addestramento per astronauti americani, situato a Hampton. Hampton è il luogo di nascita di William Tucker, il primo afroamericano nato negli Stati Uniti. Ha il primo sistema di istruzione pubblica. Essendo la prima città ad aver iniziato a insegnare agli afroamericani, la storica università nera di Hampton è ancora oggi un’istituzione rispettata.

Hampton è una delle sette città che compongono l’area metropolitana di Hampton Road. La città ospita anche l’Hampton Road Bridge Tunnel, il primo tunnel del ponte al mondo verso un’isola artificiale, che collega il porto di Hampton Road alla città di Norfolk.

La città ha avviato un importante piano di rilancio negli anni ’90.Usane uno popolazione Ha 134.510 persone e si trova su un altopiano, che copre un’area di miglia quadrate 55. Il clima è mite, con temperature che vanno dai 34 agli 89 gradi. Le principali industrie di Hampton includono governo, aerospaziale, medico e telecomunicazioni. Il reddito medio è di $ 56.287. Il costo della vita ad Hampton è leggermente inferiore alla media nazionale. L’attuale tasso di disoccupazione è del 6%.

Lo Stato di New York ha due delle città più antiche degli Stati Uniti: Albany e New York City.

Albany, New York

L’esploratore olandese Henry Hudson esplorò il fiume a lui intitolato nel 1609. Secondo le sue scoperte, gli olandesi inviarono coloni a scoprire Albany nel 1614, e Albany in seguito divenne la capitale di New York. La città è uno degli insediamenti più antichi d’Europa e ha una ricca storia manifatturiera e commerciale, compreso il luogo di nascita della carta igienica e della ruota panoramica. Il governo statale e locale è una delle industrie più grandi, insieme a istruzione, assistenza sanitaria e alta tecnologia.

L’habitat di Albany sul fiume Hudson attrae molti turisti in molte attrazioni culturali. L’edificio della capitale nel 1899 è di per sé un’attrazione turistica. Questo è un esempio di una spesa governativa storica che è costata 25 milioni di dollari e ha richiesto più di 25 anni per essere completata. La variegata popolazione di Albany di 96.460 persone riflette la storia dell’immigrazione della città. Il valore medio della casa è di $ 234.922.

New York City

New Amsterdam fa parte della colonia olandese iniziata nel 1624. Gli inglesi la chiamarono “New York” nel 1664. La storia di questa città è nota in tutto il mondo ed è stata a lungo uno dei luoghi più conosciuti della terra. La città è nota per alcuni dei monumenti più famosi e iconici del mondo, tra cui Times Square, Broadway, la Statua della Libertà, Central Park, il World Trade Center e l’Empire State Building.

La popolazione etnicamente diversificata di New York è di circa 8,3 milioni e continua a crescere poiché l’ondata di immigrazione non si è fermata. Il valore medio della casa è di $ 657 e $ 545.

La città continua a reinventarsi mantenendo la sua leadership storica nella finanza, negli affari, nell’istruzione, nell’arte e nella cultura. New York City è più di semplici grattacieli e 842 miglia di binari della metropolitana. I cittadini orgogliosi spesso lodano il ricco patrimonio delle numerose comunità che compongono i cinque distretti.

Jersey City, New Jersey

Jersey City è stata fondata nel 1660.Il fiume Hudson è attività commerciale E finanza, compresa l’invenzione e la fabbricazione delle matite gialle che sono ancora comunemente usate oggi. Il multiculturalismo della regione riflette la storia della sua tratta degli schiavi e la lotta degli schiavi per liberarsi dalle catene.

La città era un centro di spedizione e produzione, e ora ha una cultura vivace e ricca. Si trova tra i fiumi Hackensack e Hudson e copre un’area di circa 15 miglia quadrate. Jersey City è considerata parte dell’area metropolitana di New York City.

Si stima che la popolazione attuale sia di circa 262.075, il che la rende la seconda città più popolosa dello stato di Garden dopo Newark. Il reddito medio è di $ 70.752. Il valore medio della casa è di $ 559.055. Le più grandi industrie della città includono finanza, assicurazioni e proprietà immobiliari.

L’orgoglio della storia

Ciò che la maggior parte delle vecchie città hanno in comune è la vivace industria del turismo. In effetti, l’insediamento britannico originale di Jamestown, in Virginia, non è più una città di lavoro. I resti della fortezza e della città sono un sito storico protetto. I turisti nella città vecchia esplorano le reliquie culturali del passato americano, ma la popolazione attuale combina la vita moderna con il fascino del vecchio mondo della nostra prima città per mantenerli vivi e in salute.