La City di Londra fatica a far fronte all’ondata normativa dopo la Brexit

Dopo la Brexit, un’ondata di riforme del governo britannico volte a rendere la City di Londra più attraente ha avuto una conseguenza inaspettata: i dirigenti del settore finanziario stanno annullando le vacanze estive per far fronte al carico di lavoro.

Un esperto di politiche di una grande società di gestione patrimoniale britannica ha affermato che la grande quantità di consultazioni significa che non c’è tempo per riposare nell’agosto di quest’anno. “Attualmente è travolgente”.

Per i politici britannici desiderosi di sfruttare le libertà appena acquisite e di sbarazzarsi delle regole stabilite da Bruxelles che ritengono anacronistiche, queste riforme sono essenziali per garantire che Londra rimanga competitiva come centro finanziario leader.

Tuttavia, molte grandi società di gestione patrimoniale sono Tagliare la burocrazia, Soprattutto perché operano su scala globale e vogliono stabilire delle regole in modo da poter continuare ad entrare nel mercato al minor costo.

“Non pensiamo che questa sia una competizione tra il Regno Unito e l’Unione Europea”, ha affermato Sheila Nicoll, direttore delle politiche pubbliche presso Schroder, la più grande società di gestione patrimoniale quotata di Londra. “L’intero mercato ha opportunità e richieste di crescita, quindi le due sponde dello stretto non competeranno tra loro per il business. Stiamo gareggiando insieme per aumentare il potenziale complessivo”.

Tuttavia, oltre il 70% degli operatori del settore della gestione patrimoniale nel Regno Unito ritiene che la competitività della City di Londra sia peggiorata dal referendum del 2016. La ricerca di quest’anno del think tank New Financial ha rilevato che le compagnie assicurative e le società di gestione patrimoniale hanno trasferito più fondi. In risposta alla Brexit, il Regno Unito ha fornito più di 100 miliardi di sterline di beni e fondi all’Unione Europea.

Dopo mesi di consultazioni informali con l’industria, il governo britannico ha ora pubblicato centinaia di pagine di proposte di riforma. Questi includono una riforma completa del sistema di quotazione del Regno Unito, modifiche alle regole del mercato finanziario Mifid II a livello di UE, normative assicurative Solvency II e regole PRIIPS su come commercializzare prodotti di investimento ai consumatori.

Inoltre, le società di gestione del risparmio stanno lottando per rispondere ai cambiamenti nella regolamentazione dei prospetti. Possibile introduzione di fondi Puoi investire in attività a lungo termine, varie riforme pensionistiche, la revisione di Ron Kalifa per rendere il Regno Unito più attraente per le aziende fintech e potenziali regole in materia di sostenibilità.

Rupert Krefting, capo della finanza aziendale di M&G Investments, ha dichiarato: “Succedono molte cose allo stesso tempo”. “Il governo sta valutando come rendere Londra più competitiva è una buona cosa. Speriamo che Londra abbia successo, soprattutto È stato dopo la Brexit. Ma si trattava solo di considerare tutte le conseguenze impreviste di tutte queste azioni”.

Sebbene il governo sia stato desideroso di promuovere l’idea che la Brexit stia guidando le riforme normative, Nicol ha sottolineato che alcune di queste revisioni dovrebbero essere condotte comunque.

Poche persone nella City di Londra si aspettavano grandi cambiamenti alle regole, soprattutto perché il Regno Unito era la forza trainante dietro molte delle regole originali. “Il Regno Unito ha contribuito a plasmare la regolamentazione dei servizi finanziari [in the EU]Le impronte digitali dell’esperienza britannica sono ovunque su Mifid II”, ha affermato un esperto di politiche presso una società di gestione patrimoniale globale.

Ma quasi otto mesi dopo che il Regno Unito ha lasciato il mercato unico dell’UE, molti gestori di fondi hanno iniziato ad accettare il momento giusto per rivedere alcune regole.

Kay Swinburne, vicepresidente di KPMG Financial Services, uno dei progettisti di Mifid II ed ex membro del Parlamento europeo, ha dichiarato: “Negli ultimi 12 mesi, il modo in cui parlano di questo problema è cambiato drasticamente. Le persone si sono rese conto che I regolamenti dell’UE non sono scolpiti nella pietra.”

Le società di gestione del risparmio prestano molta attenzione alla conformità dell’UE alla revisione Mifid II Nelle regole originarie è stata inserita una revisione formale delle regole storiche Mifid II del 2018, volta a promuovere la tutela degli investitori e a iniettare trasparenza nel mercato dell’UE. Il Regno Unito ha espresso la sua posizione, proponendo di abolire le regole sulla compravendita di azioni in dark pool e di rivedere gli standard per la detenzione di posizioni sulle materie prime. Verranno inoltre riscritti gli obblighi di segnalazione per le operazioni obbligazionarie. Le società di gestione del risparmio presteranno molta attenzione al fatto che l’UE seguirà l’esempio, soprattutto quando i dark pool e le restrizioni sulla posizione delle materie prime hanno causato controversie in passato. Kay Swinburne di KPMG ha affermato che molte società di gestione patrimoniale ritengono che “i concessionari e altri avranno un impatto maggiore sulle regole”. Ma ha aggiunto che i regolatori stanno cercando società di gestione patrimoniale per esprimere le loro opinioni. “Vogliono che il mercato sia efficace non solo per gli intermediari finanziari, ma anche per gli investitori. Vogliono che il mercato sia attraente per le società di gestione del risparmio per fare affari”.

Andrew Ninian, capo della gestione e della governance aziendale presso la Trade Institution Investment Association, ha affermato che sempre più persone stanno accettando la Brexit poiché “facciamo un passo indietro e chiediamo cosa è giusto per noi ora”. Offre una grande opportunità.

Nicoll ha dichiarato: “Prima della Brexit, ci vuole tempo per convincere gli altri 27 paesi, o per rispondere ad altri paesi. Nel Regno Unito, ora abbiamo tempo per pensare di più al cielo azzurro”.

Tuttavia, dopo dieci anni di stretta supervisione, molti dei cambiamenti nel piano del Regno Unito sono relativamente minori e altamente tecnici, il che dimostra che il governo ha ascoltato la richiesta del governo della città di evitare una completa deregolamentazione. Questa scelta potrebbe escluderli dall’UE e da altri mercati e le autorità temono che ciò indebolirà gli standard globali.

John Godfrey, Direttore degli Affari Societari presso Legal & General, ha dichiarato: “I dettagli su quanto si vuole essere in disaccordo sono pessimi.” “Ma ci sono anche opportunità di disaccordo, come Solvency II”.

Altre società di gestione patrimoniale temono che il Regno Unito stia portando avanti diverse riforme senza considerare come saranno integrate.

Krefting ha sottolineato che Revisione dell’elenco L’audit condotto da Lord Jonathan Hill mira a facilitare la quotazione delle società a Londra, ma allo stesso tempo il Regno Unito sta cercando di introdurre riforme di audit che “creano più burocrazia per le società quotate”.

Ninian ha affermato che tra le varie riforme normative, “c’è ancora molto lavoro da fare per integrare questi bit per pezzo”. “Dobbiamo assicurarci che tutte queste revisioni siano combinate e allineate e lavorino nella giusta direzione”.

Sebbene alcuni esperti di politica che lavorano a New York abbiano dovuto rinunciare alle vacanze estive, non tutti credevano che ci sarebbero stati grandi cambiamenti dopo la revisione normativa.

Un esperto di politiche presso una società di gestione patrimoniale internazionale ha dichiarato: “Stiamo parlando di cambiare i bordi delle cose, non di riformare completamente le cose”.