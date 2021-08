La colonia di api indebolita dalla siccità riduce il raccolto di miele negli Stati Uniti, minacciando Almond Reuters

2/2 © Reuters. John Miller, il proprietario della Miller Honey Farm, ha ispezionato una delle sue colonie di api a Jacques, North Dakota, USA, il 30 luglio 2021. La colonia di api che è stata indebolita dalla siccità sta producendo una piccola quantità di colture di miele nel North Dakota, uno dei principali produttori di miele degli Stati Uniti.Reuters/Dan Cock



Jacques, North Dakota (Reuters)-John Miller ha aperto il coperchio di una scatola e nell’aria non c’era quasi nessun ronzio. l'”alveare”.

“Niente”, ha detto Miller, e ha tirato fuori un telaio di plastica a nido d’ape dalla scatola con solo poche dozzine di api. “Di solito questo gocciola e si riempie di miele. Ma non quest’anno.”

Secondo diversi resoconti dei media, la siccità estremamente calda sta riducendo la produzione di miele nel North Dakota. Il North Dakota è un importante produttore di sciroppo dolce. La carenza di api necessarie per impollinare frutti e fiori ha reso l’economia della costa occidentale come mandorle, prugne e mele Il raccolto è a rischio. Decine di interviste sono state condotte con agricoltori, esperti di api, economisti e gruppi del settore agricolo.

Miller e altri apicoltori del Midwest usano camion per trasportare i loro insetti che indeboliscono la siccità negli allevamenti di mandorle della California in inverno per impollinare i frutteti del più grande produttore di noci del mondo, e c’è una crescente domanda di sostituti del latte. Poi si sono rivolti ad altri frutti.

Di conseguenza, gli effetti della siccità si estenderanno ben oltre il Nord Dakota, dove i campi di erba medica appassita e il fieno che di solito sono pieni di trifoglio dolce ed erba della gomma forniscono pochissimo nettare per le api quest’estate.

La mancanza di una forte colonia di api e i conseguenti costi di noleggio più elevati per i servizi di impollinazione aggiungeranno sfide ai coltivatori della costa occidentale che stanno già affrontando la siccità e le bollette dell’acqua in aumento della California. Potrebbe anche aumentare i costi crescenti che i consumatori devono affrontare nei negozi di alimentari.

Gli scienziati hanno collegato le condizioni meteorologiche estreme come il caldo estremo, le inondazioni e la siccità con i cambiamenti climatici. Tali eventi meteorologici si stanno diffondendo nella catena alimentare, aumentando i costi alimentari e causando problemi economici ai piccoli agricoltori e devastando le colonie di api.

Ci sono 2,7 milioni di colonie di api gestite negli Stati Uniti, di cui un quinto nel Nord Dakota, e sono essenziali per l’impollinazione di dozzine di colture come ciliegie e pesche, mandorle e mele. Secondo i dati del governo degli Stati Uniti, le entrate totali dei servizi di impollinazione nel 2020 sono di 254 milioni di dollari USA.

Molti apicoltori producono miele nel Midwest settentrionale e nelle pianure in estate.Le api si nutrono di pascoli e pascoli, raccogliendo miele che le api non mangiano o nascondono per allevare la prole.

Secondo i dati del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti (USDA), North Dakota e South Dakota, Montana e Minnesota hanno rappresentato il 46% della produzione totale di miele degli Stati Uniti lo scorso anno.

Gli apicoltori trasportano gli alveari nello stato temperato della California in autunno e in inverno e guadagnano importanti entrate affittando colonie di api a coltivazioni di frutta e noci per impollinare le colture.

Il maltempo estivo sui prati ha ridotto il numero di colonie di api e il numero di api. La piccola quantità di nettare costringe anche gli apicoltori a utilizzare soluzioni zuccherine o sciroppo di mais meno nutrienti per aiutare gli apicoltori, il che rappresenta una spesa aggiuntiva per i produttori che sono stati danneggiati dalla riduzione del raccolto di miele.

“Quello che è successo in North Dakota ad agosto ha avuto un impatto diretto su quello che è successo in California a febbraio”, ha detto Miller. “Le colonie deboli che non hanno una sufficiente riserva di miele in inverno non saranno pronte per l’imminente fioritura dei mandorli”.

Secondo i climatologi, Miller prevede che ogni colonia di api nei suoi circa 16.000 alveari raccoglierà meno di 30 libbre di miele quest’estate, che è inferiore alle 50 libbre degli ultimi anni e il minimo nei suoi 52 anni di record. dalla sua peggiore siccità dal 1988. .

L’apicoltore Dwight Gunter prevede che la produzione di miele di questa estate sarà inferiore alla metà della produzione normale. A causa della scarsa offerta, quest’anno i prezzi del miele sono aumentati di circa il 15%-20%. La fattoria di Gunter vicino a Towner, nel Dakota del Nord, si trova nella parte più arida dello stato, e tutta la sua contea è in una siccità “eccezionale”.

“Lo scorso autunno si è asciugato come ossa e non abbiamo mai piovuto in questa zona. Non ha nevicato in inverno”, ha detto. “Il flusso di polline quest’anno è molto inferiore”.

La moglie di Dwight e presidente della Federazione americana dell’apicoltura, Joan Gunter, ha affermato che la siccità dovrebbe indebolire la colonia di api nella zona.

“Questo influisce davvero sulla salute delle api. Siamo abituati a fornire una buona alimentazione alle api e potrebbero non ottenerla quest’anno”, ha detto.

Sioux Honey, una cooperativa dell’Iowa, produce dal 20 al 25% del miele degli Stati Uniti con il marchio Sue Bee Si stima che la siccità di quest’anno potrebbe ridurre la produzione nazionale dal 25% al ​​40%. Circa il 75% del miele della cooperativa proviene da Montana, Dakota e Minnesota.

Il presidente e amministratore delegato Mark Mamen teme che, poiché le entrate del miele diminuiranno e le colonie più deboli potrebbero ricevere meno entrate dai servizi di impollinazione, la siccità sarà un'”arma a doppio taglio” per i suoi oltre 200 produttori. .

“Se non ci sono entrate dall’impollinazione, è difficile per gli apicoltori sopravvivere ora”.

Costi di impollinazione più elevati

Brittney Goodrich, economista agrario presso l’Università della California, Davis, ha affermato che i coltivatori di mandorle della California colpiti dalla siccità rappresentano circa l’80% della produzione globale e potrebbero negoziare contratti di impollinazione per la prossima stagione a settembre o ottobre. .

Con la crescente domanda di latte di mandorle e cibi sani, i coltivatori di mandorle avevano bisogno di circa 2,5 milioni di colonie per impollinare l’anno scorso, che è più che raddoppiato negli ultimi 15 anni. Goodrich ha affermato che questo rappresenta circa l’88% di tutta l’orticaria gestita negli Stati Uniti, aggiungendo che l’offerta di orticaria potente rimarrà limitata quest’anno.

“Questo ovviamente può influenzare la produzione di mandorle”, ha detto.

I servizi di impollinazione sono uno dei maggiori costi di input per gli allevamenti di mandorle e questi costi aumenteranno di almeno il 5%-10% nella prossima stagione, ha affermato Denise Qualls, fondatrice del broker di impollinazione e società di brokeraggio The Pollination Connection.

“Sono assolutamente preoccupato per un numero sufficiente di api da impollinare”, ha detto Quills. “Se i coltivatori vogliono alveari di alta qualità, dovranno pagare per questo”.

Il principale del coltivatore di mandorle ha visto il suo costo di impollinazione aumentare da $ 210 per alveare a $ 230, perché la domanda di colonie forti supera l’offerta e gli apicoltori trasferiscono costi più elevati.

Allo stesso tempo, la siccità ha ulteriormente inasprito l’offerta di api. L’apicoltore di Kim gli fornirà solo 675 alveari nella prossima stagione, che è inferiore ai 700 che di solito affitta per lui nei boschi vicino ad Arbakir, in California.

“In generale, la tua impollinazione diminuirà perché la forza dell’alveare diminuirà”, ha detto. “A causa della siccità, tutti sono in lizza per quest’anno”.