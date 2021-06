La Commissione Europea approva la riserva temporanea del mercato elettrico austriaco – shareandstocks.com

Reuters

Secondo una nota vista da Reuters, Citigroup ha nominato nuovi co-responsabili delle sue attività bancarie, dei mercati dei capitali e delle attività di consulenza nel Regno Unito e in Irlanda nell’ambito di una riorganizzazione della leadership per espandere la propria rete di clienti nel più grande mercato di fusioni e acquisizioni d’Europa. James Fleming e Jan Skarbek guideranno congiuntamente l’attività BCMA nella regione, lavorando a stretto contatto con Andrew Seaton, che è stato nominato presidente della stessa franchigia dopo aver guidato il team di brokeraggio aziendale di Citi nell’ultimo decennio. Nacho Orrantia-Gutierrez, Head of Banking, Capital Markets and Consulting, Citigroup Europe, Middle East and Africa, che ha firmato il memorandum, ha dichiarato: “Il Regno Unito e l’Irlanda rappresentano aziende internazionali con un appeal globale. Un luogo per capitali e servizi finanziari. “

