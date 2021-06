La Commissione europea ha chiarito le regole del copyright riviste nella critica Reuters

Ha affermato che il blocco automatico dei contenuti dovrebbe essere limitato ai caricamenti che violano chiaramente e che i paesi dell’UE dovrebbero fornire ai fornitori di servizi meccanismi di reclamo e rimedio in modo che i loro utenti possano utilizzarli in caso di controversia.

Per placare i difensori dei diritti su Internet, il comitato ha dichiarato che l’articolo 17 non si applica a vignette, parodie, critiche, commenti e citazioni.

Le aziende possono essere esentate dalla responsabilità se possono dimostrare di aver fatto del loro meglio per ottenere l’autorizzazione per le opere protette da copyright sulla loro piattaforma e agire rapidamente per eliminare il contenuto dopo aver ricevuto l’avviso.

