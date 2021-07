La Commissione Europea vuole regole più severe sulle transazioni di credito al consumo Reuters

Sven Giegold, un altro membro del Partito dei Verdi, ha criticato i difetti della proposta, affermando di non aver riconosciuto che le persone in situazioni di emergenza finanziaria o personale in genere non possono prendere le proprie decisioni liberamente.

La Commissione spera che le informazioni relative al credito siano presentate in modo chiaro nella direttiva sul credito al consumo e applicate ai dispositivi digitali per garantire che i consumatori comprendano ciò che stanno registrando.

Le norme esistenti note come direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti sono entrate in vigore nel 2001 e le norme sul credito al consumo a tutela dei consumatori sono entrate in vigore nel 2008.

© Reuters. Foto del file: Vera Jourova, vicepresidente della Commissione europea per i valori e la trasparenza, tiene una conferenza stampa durante il Consiglio generale a Lussemburgo il 22 giugno 2021. John Thys/Pool via REUTERS

