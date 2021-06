La compagnia di crociera afferma che non ci sono modifiche ai piani di navigazione dopo i nuovi casi di COVID-19 Reuters

La blogger del settore crocieristico Ashley Kosciolek ha scritto nel suo live blog https://cruise.blog/2021/06/live-celebrity-millennium-three-party-excursion-and-night-quarantine.Il passeggero infetto ha visitato la costa delle Barbados per due giorni fa. Le è stato chiesto di rimanere nella sua stanza per circa quattro ore fino a quando i suoi risultati non sono stati negativi.

L’operatore è uno dei primi operatori in Nord America a riavviare le operazioni in via sperimentale e ha dichiarato giovedì che queste persone sono asintomatiche, in isolamento e monitorate dal personale medico. Ha aggiunto che le celebrità stanno anche conducendo la ricerca dei contatti e test accelerati di tutti i contatti stretti.

Una fonte vicina al carnevale che ha chiesto di non essere nominata ha detto che anche la compagnia sta portando avanti il ​​viaggio estivo come previsto.

Celebrity Cruises in seguito ha dichiarato che avrebbe pagato per due passeggeri tornare a casa privatamente sabato e prevedeva di sbarcare i passeggeri rimanenti in tempo dopo il test.

Dichiarazione di non responsabilità:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidarsi a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.