La Corea del Sud diventa la prima economia asiatica ad alzare i tassi di interesse

Dall’inizio della pandemia di coronavirus, la Corea del Sud è diventata la prima grande economia asiatica ad aumentare i tassi di interesse, poiché il debito record delle famiglie e l’impennata dei prezzi degli immobili hanno sopraffatto le preoccupazioni sugli sforzi di Seoul per contenere la variante delta del virus.

Nella decisione di giovedì attentamente monitorata, la Bank of Korea ha aumentato il tasso di interesse di riferimento allo 0,75% e il tasso pronti contro termine a 7 giorni di 25 punti base dal minimo storico dello 0,50%.

Questo è il primo aumento dei tassi di interesse del paese da settembre 2018 e i tassi di interesse sono rimasti invariati dalla Banca di Corea Tagliali via 50 punti base lo scorso maggio.

La Corea del Sud dovrebbe raggiungere il prodotto interno lordo Crescere Quest’anno è del 4%. L’economia orientata all’esportazione ha beneficiato della forte domanda di prodotti elettronici, inclusi chip per computer e smartphone, nonché della ripresa dei mercati navali e automobilistici di fabbricazione coreana.

Ma i pianificatori economici di Seoul sono sempre più preoccupati che i problemi a lungo termine nell’economia interna siano stati Recupero delle esportazioni in forte espansione, Che aiuta a salvare il Paese dalla recessione causata dalla pandemia dello scorso anno.

“Nonostante l’aumento dei tassi di interesse odierno, le condizioni finanziarie sono ancora accomodanti”, ha affermato Lee Ju-yeol, governatore della Bank of Korea. “Abbiamo visto alcuni effetti collaterali dalle condizioni eccezionalmente allentate nell’ultimo anno e mezzo, quindi normalizzeremo i tassi di interesse in base alla ripresa economica”.

L’economista di Capital Economics Alex Holmes prevede che la Banca del Giappone inasprirà ulteriormente la politica monetaria per controllare i rischi finanziari.

“I problemi di stabilità finanziaria che affliggono la Banca di Corea continuano ad intensificarsi”, ha affermato. “I prezzi delle case sono aumentati del 14,3% su base annua a luglio, il maggiore aumento dal 2002. Dati recenti mostrano che il debito delle famiglie è aumentato del 10,3% su base annua [the second quarter], Il più grande aumento della storia è stato fissato tra aprile e giugno. “

Ci sono anche segnali che molti lavoratori autonomi nella quarta economia asiatica (circa un terzo della forza lavoro) sono sottoposti a una crescente pressione finanziaria dopo che le restrizioni del coronavirus hanno portato a un forte calo del reddito.

Gli economisti hanno avvertito che, nonostante il record del governo Stimolo, Che include i pagamenti in contanti, la ripresa della spesa dei consumatori rimane fragile.

La mossa della Bank of Korea ha anche acceso un dibattito sul fatto che la banca centrale asiatica seguirà prima del previsto.

Mitul Kotecha, stratega dei mercati emergenti di TD Securities, ha affermato che sebbene un ulteriore allentamento della politica monetaria nella regione sia “improbabile”, la maggior parte delle banche centrali asiatiche “manterrà tendenze di allentamento”.

“Forse solo l’India è a rischio di fare trekking nella zona nei prossimi mesi, anche se pensiamo che questo accadrà solo [the first quarter] l’anno prossimo.Al contrario, pensiamo [People’s Bank of China] Il coefficiente di riserva sui depositi potrebbe essere ridotto nelle prossime settimane”, ha affermato, riferendosi al coefficiente di riserva sui depositi della banca centrale, o Importo in contanti Le banche cinesi devono detenere come riserve.

Secondo i sondaggi di Bloomberg e Reuters, prima della decisione di Seoul di giovedì, nonostante il segnale della banca centrale di riprendere gli aumenti dei tassi di interesse, gli economisti erano ampiamente divisi sulla decisione della Bank of Korea.

L’incertezza sul grado di anomalia deriva da mesi di Il coronavirus sta tornando Ciò ha costretto la Corea del Sud ad attuare i più severi controlli sul distanziamento sociale dall’inizio della pandemia.

Domande sulla Banca Centrale della Nuova Zelanda la scorsa settimana Ritardo Dopo che l’epidemia di Covid ha innescato un blocco a livello nazionale, prevede di aumentare i tassi di interesse.

Dopo che la banca centrale ha annunciato la notizia, il won coreano contro il dollaro USA è sceso dello 0,27% a 1.170 won.

Rapporto supplementare di Hudson Lockett a Hong Kong