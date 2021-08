La Corea del Sud limiterà il monopolio di Google e Apple Reuters

Lo stesso vale per Apple: la commissione per gli acquisti in-app è una parte fondamentale dei suoi 53,8 miliardi di dollari di attività di servizi e una spesa importante per alcuni sviluppatori di app.

Secondo un rapporto del governo pubblicato l’anno scorso, in Corea del Sud, il mercato interno del produttore di telefoni Android Samsung Electronics (OTC:) Co Ltd, le entrate del Google Play Store nel 2019 sono state vicine a 6 trilioni di won (5,29 miliardi di dollari).

L’Unione Europea ha proposto lo scorso anno il “Digital Market Act”, che mira alle commissioni degli app store. Secondo un rapporto di Reuters di giugno, queste regole sono progettate per colpire le grandi aziende, ma alcuni legislatori europei sostengono un inasprimento, mirando in particolare ai giganti della tecnologia statunitensi.

Seoul (Reuters)-La Corea del Sud potrebbe vietare a Google e Apple (NASDAQ:) di Alphabet (NASDAQ:) di addebitare commissioni agli sviluppatori di software per gli acquisti in-app, che è l’economia principale Per la prima volta, un’entità adotta tali restrizioni e potrebbe danneggiare la redditizia fonte di reddito del gigante della tecnologia.

