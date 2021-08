La corte ha stabilito che l’iniziativa del concerto in California è incostituzionale Reuters

Le misure di voto sono progettate per consolidare la consegna di cibo basata su app e gli autisti che fanno scalo come appaltatori indipendenti piuttosto che come dipendenti.

Società di economia dei concerti tra cui Uber (NYSE:), ascensore (Nasdaq:), Doordash e Instacart stanno lavorando duramente per mantenere lo status del conducente come appaltatore indipendente, nonostante i vantaggi aggiuntivi.

© Reuters. Foto del file: I lavoratori del concerto basati su app hanno dimostrato fuori dal municipio di Los Angeles, esortando gli elettori a votare contro la Proposizione 22, una misura di voto di novembre che classificava i conducenti basati su app come appaltatori indipendenti a Los Angeles Business, non un dipendente o un agente, California, USA , 8 ottobre 2020. REUTERS/Mike Blake 2/2

Disclaimer:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidarsi a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.