La Corte Suprema annulla il divieto di espulsione negli Stati Uniti

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito che la sospensione degli sfratti da parte dell’amministrazione Biden relativa alla pandemia di coronavirus non è valida, e questa sentenza potrebbe cacciare milioni di americani dalle loro case.

La decisione 6-3 della Corte Suprema del paese si è basata sull’ideologia: tutti e sei i conservatori nominati dai repubblicani hanno votato per la sospensione dell’ordine di espulsione e tre giudici nominati dai democratici hanno votato per la sospensione dell’ordine di espulsione.

La sentenza è stata emessa dopo che Washington ha avviato un tiro alla fune legale e politico sulla politica abitativa degli Stati Uniti.Dopo che il Congresso non è riuscito a prorogare la moratoria federale sulle deportazioni scaduta il 31 luglio, i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie Introdotto un nuovo Unilateralmente come misura di emergenza per affrontare l’impatto L’ondata di nuovi contagi da coronavirus.

Tuttavia, la maggior parte della sentenza della Corte Suprema ha affermato che, dopo aver ascoltato un gruppo di agenti immobiliari dell’Alabama, l’attuazione da parte del CDC di un divieto di sfratto senza legislazione ha superato il suo potere.

“Se il Congresso autorizzasse specificamente il CDC ad agire, sarebbe una cosa. Ma non è successo. Invece, il CDC sospende le deportazioni a livello nazionale in conformità con uno statuto vecchio di decenni. I regolamenti lo autorizzano ad attuare misure come la fumigazione e lo sterminio dei parassiti”, ha affermato la Corte Suprema in una memoria non firmata.

La corte ha aggiunto: “È incredibile credere che lo statuto conceda a CDC gli ampi poteri che rivendica”.

La decisione eliminerà un livello chiave Fornire protezione legale agli affittuari in difficoltà Negli Stati Uniti, molte famiglie hanno già dovuto far fronte alla perdita dei sussidi di disoccupazione di emergenza legati allo stimolo fiscale da $ 1,9 trilioni emesso a marzo.

Tuttavia, la sentenza della Corte Suprema non ha invalidato le leggi locali che vietano gli sfratti in molte città e stati del Paese, che potrebbero proteggere alcune famiglie dalla perdita della casa.

“L’amministrazione Biden è delusa dal fatto che la Corte Suprema abbia bloccato l’ultima moratoria sull’espulsione del CDC e i casi confermati della variante Delta sono importanti a livello nazionale. Come risultato di questa sentenza, le famiglie dovranno affrontare i dolorosi effetti della deportazione e le comunità in tutto il paese affronterà un rischio maggiore di contrarre il Covid-19”, ha dichiarato giovedì il segretario stampa della Casa Bianca Jen Psaki.

Ha aggiunto che il presidente Joe Biden “invita ancora una volta tutte le entità che possono prevenire gli sfratti, dalle città e dagli stati ai tribunali locali, ai proprietari terrieri e alle agenzie di governo, a intraprendere azioni urgenti per prevenire gli sfratti”.

I funzionari dell’amministrazione Biden hanno cercato di mantenere la moratoria per ridurre il rischio di una crisi dei senzatetto nel mercato del lavoro mentre la pandemia è ancora in corso Non ancora del tutto guarito Dall’impatto del 2020.

Ma gli agenti immobiliari di Washington e i loro lobbisti credono che questo divieto possa danneggiare maggiormente i piccoli proprietari di proprietà e hanno chiesto una maggiore assistenza per gli affitti.