La Corte Suprema cinese prende di mira la cultura del lavoro “996” contro i gruppi tecnologici

La Corte Suprema di Pechino ha emesso un avvertimento sull’orario di lavoro eccessivamente lungo delle aziende cinesi, che è l’ultima mossa delle autorità per condurre un giro di vite regolamentare completo sul più grande gruppo tecnologico cinese.

Venerdì la Corte suprema del popolo cinese e il Ministero delle risorse umane e della sicurezza sociale hanno pubblicato insieme una nuova serie di casi “modello” che guideranno i tribunali su come affrontare i diritti dei lavoratori nelle controversie di lavoro e avvertiranno le aziende di non abusarne .

Seguì il rafforzamento dei diritti dei lavoratori Anni di dissenso Tra i lavoratori dell’ufficio tecnico del cosiddetto sistema del lavoro 996, i dipendenti dovrebbero lavorare 6 giorni alla settimana, dalle 9:00 alle 21:00.

Una campagna anti-996 contro gruppi Internet come Alibaba, JD.com, Pinduoduo, ByteDance, ecc. Morte attribuita al superlavoro.

Le ultime linee guida legali vengono emesse anche nel contesto della crescente pressione sulle società tecnologiche cinesi.

La repressione diffusa è iniziata a novembre pausa Ant Group, la società fintech del miliardario Jack Ma, prevede di condurre un’offerta pubblica iniziale di 37 miliardi di dollari, tra cui Registrare le multe antitrust Per Alibaba di Jack Ma Sonda di sicurezza Nell’app di ride-hailing Didi Travel, restrizioni devastanti per i privati Industria del tutoraggio E chiama per Ridistribuzione della ricchezza.

Ernan Cui, analista di consumo cinese presso Gavekal Dragonomics, ha affermato che la pressione sul settore tecnologico fa parte del lungo termine. Focalizzazione sulla riforma Sotto la guida del presidente Xi Jinping, il perseguimento della “prosperità comune” include l’eliminazione della disuguaglianza e della divisione sociale.

Rispettata

La soppressione “non sarà un esercizio una tantum per rilassarsi in pochi mesi. Al contrario, si sta creando un nuovo ambiente normativo che imporrà maggiori restrizioni alla crescita e alla redditività delle società Internet e rafforzerà il controllo statale”, Cui Zaiyi Scrive nel rapporto di ricerca.

Ha aggiunto: “Anche le misure normative guidate dalla prosperità condivisa sembrano aumentare i costi operativi e il Dipartimento del lavoro sta ora implementando standard più elevati per i lavoratori della gig economy come gli autisti delle consegne”.

Susan Finder, eminente studiosa del sistema giudiziario cinese presso la Shenzhen School of Transnational Law dell’Università di Pechino, ha affermato che la dichiarazione di venerdì illustra anche come la Corte suprema del popolo emetta sempre più casi modello per guidare le decisioni dei tribunali inferiori.

Il sistema legale cinese si basa sulla legge statutaria piuttosto che sui precedenti.Ma c’è un tendenzaSpinti da rapidi cambiamenti sociali ed economici, integrati dalla giurisprudenza, con l’interpretazione giudiziaria della Corte suprema del popolo come obiettivo, ci sforziamo di migliorare la coerenza di migliaia di decisioni dei tribunali inferiori.

Questi casi hanno anche lo scopo di coordinare le opinioni delle commissioni arbitrali del lavoro e dei tribunali su tali questioni. Ha affermato che, sebbene i casi modello non siano decisioni giudiziarie originali, sono stati diffusi per avvertire i datori di lavoro, chiarire i diritti dei lavoratori e regolare le procedure di arbitrato e contenzioso del lavoro.

“Si tratta di casi modello o modello, non così vincolanti come” casi guida “, ma forniranno una guida ai tribunali e ai comitati arbitrali del lavoro in modo tempestivo”, ha affermato Fender.

Rapporto aggiuntivo di Sherry Fei Ju a Pechino