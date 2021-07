La Corte Suprema degli Stati Uniti si inclina a destra, ma fino a che punto andrà?

Le ultime due sentenze della Corte Suprema di questo semestre sono state pronunciate con un punteggio di 6 a 3 in linea con la linea del partito, a sostegno della maggioranza conservatrice. Tuttavia, diverse decisioni prese all’inizio della legislatura hanno mostrato segni di compromesso.

California vs Texas

problema: Legge sull’assistenza economica (“Obamacare”)

votazione: 7-2

dominante: La Corte Rifiutati di provare Per invalidare l’Affordable Care Act e stabilire che l’attore non ha motivo di citare in giudizio.I segni di decisione la terza volta La corte ha respinto la sfida all’Obamacare, anche se la corte non ha risolto la questione se l’ACA sia costituzionale.

Fulton vs Philadelphia, Pennsylvania,

problema: Adozione omosessuale

votazione: 9-0

dominante: La corte ha stabilito che Filadelfia ha violato il Primo Emendamento perché la città non ha rinnovato il suo contratto con un’organizzazione cattolica che si è rifiutata di affidare i bambini a genitori dello stesso sesso. Il voto è stato unanime: il presidente della Corte Suprema Roberts ha espresso un parere a maggioranza e anche tre giudici liberali hanno aderito al voto. Tuttavia, le opinioni unanimi di altri giudici conservatori hanno criticato l’obiettivo ristretto della sentenza ed evitato la questione più ampia dell’immunità alla libertà religiosa.

National College Sports Association VS Alstom

problema: Compenso studente atleta

votazione: 9-0

dominante: La corte ha confermato la sentenza del tribunale di grado inferiore secondo cui la NCAA non può vietare alle università di fornire benefici legati all’istruzione agli studenti atleti.

Distretto scolastico regionale di Mahanoy vs BL

problema: Discorsi degli studenti

votazione: 8-1

dominante: La corte ha stabilito che un distretto scolastico in Pennsylvania ha violato il Primo Emendamento perché il distretto scolastico ha punito gli studenti per aver pubblicato parolacce su Snapchat per non essere diventati una squadra scolastica di cheerleader.