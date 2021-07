La Corte Suprema degli Stati Uniti sostiene la legge dell’Arizona nella sfida ai diritti di voto voting

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha confermato due leggi sul voto in Arizona. Gli oppositori hanno affermato che queste leggi discriminano le minoranze. Questa è una decisione importante che potrebbe rendere la sfida più difficile. Limite di voto Viene promulgato in vari stati degli Stati Uniti.

Brnovich v. Democratic National Committee si è concentrato su due disposizioni di voto in Arizona. La prima vieta la “raccolta delle schede”, ovvero un terzo raccoglie e scarta i voti espressi in anticipo. Il secondo ha portato al rifiuto di votare per il distretto sbagliato.

Sul 6-3 Decidere La Corte Suprema degli Stati Uniti, ha annunciato giovedì, ha respinto le affermazioni secondo cui le leggi sul voto dell’Arizona sono discriminatorie.

Samuel Alito ha scritto l’opinione e altri cinque giuristi conservatori si sono uniti al seggio di nove persone: John Roberts, Clarence Thomas, Neil Gothatch, Brett Kava Novo Amy Connie Barrett. Elena Kagan scrisse l’obiezione e altri due liberali, Stephen Breyer e Sonia Sotomayor, si unirono ai ranghi.

Alito ha affermato che nessuna di queste due leggi ha violato l’articolo 2 del Voting Rights Act, che vieta qualsiasi regolamento elettorale che “causa la privazione o la privazione dei cittadini americani del diritto di voto a causa della loro razza o colore”.

“Le regole fuori dal collegio elettorale dell’Arizona impongono che gli elettori che scelgono di votare di persona il giorno delle elezioni debbano votare nel distretto designato. Dover determinare il proprio seggio elettorale e recarsi lì per votare non supera il “normale onere del voto”,” Alito ha scritto Tao. “Al contrario, questi compiti sono esempi tipici del solito onere del voto”.

Ma Kagan ha sostenuto che la corte ha violato l’articolo 2 “ei diritti che fornisce”.

“La maggior parte delle persone è preoccupata che i regolamenti emanati dal Congresso siano troppo” radicali “- invalideranno troppe leggi di voto statali”, ha scritto. “Quindi la maggior parte delle persone ha creato il proprio insieme di regole, limitando la sezione 2”.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden si è detto “profondamente deluso” dalla decisione e ha promesso di continuare a lavorare per proteggere ed espandere i diritti di voto. Ha detto in una dichiarazione: “In soli otto anni, i tribunali hanno ora causato gravi danni alle due disposizioni più importanti del Voting Rights Act del 1965: questa è una lotta dopo anni di lotta. La legge che può essere garantita”.

Il Voting Rights Act è una legge fondamentale, promulgata dal presidente Lyndon Johnson nel 1965 durante il movimento per i diritti civili.

Quasi mezzo secolo dopo, la Corte Suprema nella sua decisione del 2013 ha abrogato una clausola fondamentale della legislazione, una clausola che richiedeva a determinati stati e località di ottenere cambiamenti elettorali che devono essere approvati dal governo federale, nella contea di Shelby v. In the Alder Astuccio.

Da quando Shelby, e recentemente dopo che Donald Trump ha affermato che le elezioni presidenziali dello scorso anno sono state manipolate a suo danno, il dibattito sui diritti di voto si è acceso.

Secondo i dati del Brennan Center for Justice della New York University, tra il 1° gennaio e il 14 maggio di quest’anno, almeno 14 stati hanno emanato 22 leggi che limitano i diritti di voto. Almeno 61 progetti di legge con clausole restrittive sono ancora in fase di revisione in 18 Stati.

La maggior parte delle restrizioni al voto sono promosse dai governatori repubblicani e dai legislatori statali. I democratici a Washington stanno cercando di compensare questi sforzi approvando una nuova legge federale sul voto.

All’inizio di quest’anno, la Camera dei rappresentanti controllata dai democratici ha approvato un disegno di legge chiamato “Legge per il popolo”, ma si è bloccato al Senato dopo non essere riuscito a superare la soglia dei 60 voti per ostacolare il disegno di legge. Un altro atto legislativo, un aggiornamento del disegno di legge sui diritti di voto intitolato al compianto John Lewis, dovrebbe essere riesaminato dalla Camera dei Rappresentanti entro la fine dell’anno.

I repubblicani hanno applaudito alla sentenza di giovedì. Rona McDaniel, presidente del Comitato nazionale repubblicano, ha dichiarato: “I democratici hanno cercato di ridurre la sicurezza dei voti dell’Arizona per un guadagno politico e la corte ha visto attraverso le loro bugie di parte.“

La sentenza di Brnovich è stata emessa alla fine del mandato della Corte Suprema. Morte Liberale Ruth Bader Ginsburg (Ruth Bader Ginsburg). La conferma di Barrett ha inclinato l’equilibrio della corte sul 6-3, a favore dei giuristi nominati dal presidente repubblicano.

Anche se quest’anno la corte ha emesso diverse decisioni all’unanimità, molte delle quali oltrepassano i confini ideologici, la decisione del voto 6 a 3 può ancora una volta far preoccupare i progressisti sulla composizione della corte. Nella seconda decisione 6-3 di giovedì, un giudice conservatore ha dichiarato invalida una legge della California che richiede alle organizzazioni di beneficenza esenti da tasse di rivelare i nomi e gli indirizzi dei loro donatori.

I giudici della Corte Suprema sono nominati dal presidente a vita, ma la loro nomina deve essere confermata dalla maggioranza semplice del Senato degli Stati Uniti.

Gli attivisti hanno Visita BreyerLa più vecchia giustizia si è dimessa in modo che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden potesse nominare un altro liberale al suo posto. Breyer, 82 anni, non ha ancora commentato la questione.