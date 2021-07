La Corte Suprema dell’Alaska afferma che la mossa per rimuovere il governatore può continuare Reuters

Per qualificarsi per il licenziamento del governatore dell’Alaska, i candidati devono superare un test in due fasi per raccogliere firme di petizioni che hanno rappresentato il 10% dei voti totali nelle ultime elezioni statali, e quindi raccogliere firme che hanno rappresentato il 25% di i voti totali. Il rapporto sulla campagna di richiamo di Dunleavy affermava che ad aprile aveva ottenuto l’81% delle firme richieste per la seconda fase.

I nemici del governatore hanno sostenuto che dovrebbe essere richiamato perché non era idoneo e ha abusato del suo potere. Tra i motivi addotti dai sostenitori del richiamo, Dolivi è stato accusato di aver utilizzato illegalmente il potere di veto sul bilancio per punire le sentenze del giudice sull’aborto e di aver violato le leggi etiche utilizzando fondi statali per scopi di campagna del partito.

Dunleavy, un ex insegnante, amministratore scolastico e legislatore che rappresentava Wasilla, è stato eletto governatore nel 2018, posizionandosi come aiutante politico dell’allora presidente degli Stati Uniti Donald Trump. A causa delle difficoltà finanziarie dell’Alaska e della sua dipendenza dal calo delle entrate petrolifere, il suo mandato è stato difficile.

Dichiarazione di non responsabilità:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidamento a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.