La cosa più intelligente per risparmiare $ 10.000

Risparmiare $ 10.000 è un risultato straordinario, ma è essenziale ottenere il massimo dai tuoi sudati guadagni.Risparmiato $ 10.000, puoi fare molte cose, ma qui ci sono cinque modi sicuri e saggi distribuzione Il tuo denaro.

Punti chiave L’utilizzo di $ 10.000 di risparmi per investire o estinguere il debito è una decisione finanziaria intelligente.

Alcune delle migliori opzioni di investimento includono l’aumento dei contributi 401 (k) e l’apertura di un IRA o 529.

Usare i tuoi risparmi per pagare un extra per il tuo mutuo può avere un senso finanziario.

In molti casi, estinguere il debito ad alto interesse dovrebbe essere la priorità più alta, perché il tasso di interesse addebitato è solitamente più alto di qualsiasi rendimento ottenuto dal tuo investimento.

Aumenta il risparmio di 401(k)

Usa i tuoi risparmi di $ 10.000 per aumentare il tuo 401 (k) Risparmiare è una buona idea, soprattutto se il tuo datore di lavoro Contributo partitaSupponiamo che il tuo datore di lavoro corrisponda il tuo contributo al 5% del tuo stipendio, ma attualmente contribuisci solo al 3%. In questo caso, perderai sostanzialmente il 2% del tuo stipendio mensile. Considera di aumentare il tuo contributo al livello di corrispondenza dell’azienda. 2021 Limite contributivo Il piano 401 (k) è di $ 19.500, il contributo supplementare aggiuntivo per le persone di età pari o superiore a 50 anni è di $ 6.500, per un totale di $ 25.000.

I benefici che ottieni dall’investimento o dal rimborso del debito (rendimenti, detrazioni fiscali o altri mezzi) di solito superano i rendimenti forniti dal tuo conto di risparmio, sebbene la decisione debba essere bilanciata con i benefici della sicurezza finanziaria.

Aprire un conto pensione individuale (IRA)

Ci sono due opzioni per un conto pensionistico individuale (IRA)-Tradizione e RossLa principale differenza risiede nel trattamento fiscale dei contributi e dei prelievi. Con un’IRA tradizionale, puoi cancellare i tuoi contributi fiscali ogni anno, ma i tuoi prelievi saranno tassati durante la pensione. Con il Roth IRA, puoi pagare dollari al netto delle tasse, ma non è necessario pagare la tassa di prelievo.Assicurati di controllare Agenzia delle Entrate (IRS) per un elenco completo di restrizioni, sanzioni e altri termini. Per il 2021, il limite di contribuzione per i due IRA è lo stesso del 2020-US $ 6.000 o US $ 7.000 per i 50 anni e oltre.

Cosa farai con 10.000 dollari?

Avvia il Fondo di Ateneo

Potresti anche voler investire i tuoi risparmi nel fondo universitario di tuo figlio.La tua scelta migliore è 529 pianoIl costo del college continua ad aumentare e qualsiasi cosa tu possa fare per contribuire a pagare questi costi può aiutare tuo figlio a ridurre la sua dipendenza dai prestiti studenteschi. 529 I contributi non sono deducibili per l’imposta federale, Ma a seconda di dove vivi, potrebbero essere deducibili dalla dichiarazione dei redditi statale. Le plusvalenze investite nel piano 529 sono esentasse e anche i prelievi utilizzati per scopi universitari o didattici sono esenti da imposte.

Puoi utilizzare i fondi del piano 529 per pagare le tasse scolastiche annuali di tuo figlio fino a $ 10.000 nelle scuole pubbliche, private o religiose. Istruzione da K a 12A partire da giugno 2021, 529 piani Può anche essere utilizzato per pagare i costi del programma di apprendistato del beneficiario e una durata fino a $ 10.000 per rimborsare i prestiti di istruzione qualificati.

Uno dei principali vantaggi di investire più denaro in un 401 (k), IRA o 529 è che si investe efficacemente nel mercato azionario.Sebbene sia più rischioso del tuo conto corrente o di risparmio, puoi aspettarti rendimenti migliori Ritorno sull’investimento (Ritorno sull’investimento) Nel tempo. Dal 1926 al 2020, Tasso di rendimento medio annuo Questo rapporto nell’indice S&P 500 è di circa il 12% (non corretto per l’inflazione), che supera facilmente la maggior parte dei conti di risparmio.

Aumenta la rata del mutuo

Supponiamo di inserire 200.000 USD in 10 anni, 30 anni stabile 6% dei mutui.Basta aggiungere $ 100 al mese e puoi risparmiare quasi $ 19.000 per l’intera durata del prestito e lo farai Estinguere il mutuo Quasi tre anni fa. In molti casi, il tasso di interesse ipotecario, l’attuale tasso di interesse ipotecario fisso medio a 30 anni è di circa il 3%, Più alto del tasso di interesse del conto di risparmio.

pagare tutti i debiti

Usa parte dei tuoi risparmi di $ 10.000 per pagare alti tassi di interesse carta di credito O altri debiti di prestito sono solitamente il primo passo migliore. Questo perché gli alti tassi di interesse della maggior parte delle carte di credito e dei prestiti al consumo significano che stai effettivamente perdendo denaro. In altre parole, i soldi che guadagni investendo $ 10.000 di risparmi in un conto di investimento o in un conto di risparmio saranno inferiori agli interessi sul tuo debito.È finanziariamente saggio spendere i soldi extra per ripagare i debiti ad alto interesse, supponendo che tu abbia il tuo Fondo di emergenza Finanziamento.

Linea di fondo

Ora che hai lavorato duramente per risparmiare $ 10.000, è tempo di lasciare che i tuoi soldi lavorino per te. Ricerca tutti i costi e le spese che possono essere sostenuti da qualsiasi investimento tu scelga, perché a lungo termine alcuni costi occupano gran parte del tuo investimento: non vuoi che i tuoi sforzi di investimento influiscano negativamente sui tuoi risparmi.