La costa orientale degli Stati Uniti è paralizzata prima dell’arrivo dell’uragano Henry Reuters

© Reuters. Le immagini satellitari mostrano che la tempesta tropicale Henry si è avvicinata alla costa orientale degli Stati Uniti sull’Oceano Atlantico il 21 agosto 2021. Dispensa NOAA/REUTERS



Autrice: Leela de Kretser

Amagansett, New York (Reuters)-La costa orientale degli Stati Uniti si prepara all’attacco diretto dell’uragano Henry sabato, che minaccia di colpire l’area con venti violenti e forti piogge, che potrebbero causare un’ondata di tempesta “pericolosa per la vita”. E inondazioni, ha affermato il National Hurricane Center (NHC).

A partire da sabato pomeriggio, la tempesta si stava intensificando con una velocità del vento di 75 mph (120 km/h) mentre si spostava a nord a circa 180 miglia a est della Carolina del Nord. Il centro ha dichiarato in un rapporto consultivo che Henry dovrebbe atterrare a Long Island, New York o nel sud del New England domenica notte nelle orbite attuali.

NHC ha affermato che sabato oltre 42 milioni di persone nell’area hanno ricevuto un avviso di uragano o tempesta tropicale.

Parti di Long Island, New York e New Haven, nel Connecticut, sono state avvertite di uragani e mareggiate. Altre aree del New England, come Martha’s Vineyard e Nantucket, sono sotto osservazione e allerta per mareggiate e tempeste tropicali.

“Questa è una situazione pericolosa per la vita. Le persone che si trovano in queste aree dovrebbero intraprendere tutte le azioni necessarie per proteggere vite e proprietà dall’innalzamento del livello dell’acqua e da altre situazioni pericolose”, ha affermato il NHC.

New York City, la città più grande degli Stati Uniti, ha ricevuto un avviso di tempesta tropicale. Il sindaco Bill de Blasio ha invitato i residenti su Twitter a rimanere a casa la domenica e utilizzare i mezzi pubblici quando hanno bisogno di viaggiare.

I funzionari della gestione delle emergenze hanno affermato che forti piogge e venti distruttivi potrebbero inondare le strade e ridurre la visibilità per tutto il fine settimana.

Sabato, il commissario per la gestione delle emergenze della città di New York, John Scrivani, ha scritto in un tweet: “Prima che arrivi la tempesta, assicurati che gli oggetti esterni siano al sicuro e assicurati di essere in un posto sicuro!”.

Il centro ha avvertito che Henry potrebbe generare mareggiate da 3 a 5 piedi lungo la costa del New England, raffiche di vento di 75 miglia all’ora o superiori, raffiche di vento da 3 a 6 pollici e precipitazioni da 3 a 6 pollici, mentre in aree isolate Sono 10 pollici.

Scaffali esposti

Nel piccolo Hampton Village di Agansett, New York, le case di Paul McCartney, Alec Baldwin e Gwyneth Paltrow, di solito i residenti facoltosi hanno affollato il supermercato nelle prime ore del sabato mattina, il negozio di ferramenta e il negozio di liquori.

Nel supermercato IGA non ci sono carta igienica, fazzoletti e altre forniture sugli scaffali. Quando le torce del negozio si sono esaurite, gli automobilisti hanno aspettato in lunghe file alla stazione di servizio.

Alcuni degli acquirenti più pazienti si sono messi in fila in lunghe file al Balsam Farm Stand, affollati di acquirenti ansiosi pieni di pomodori cimelio, zucchine biologiche, uova ruspanti da $ 9 e formaggio Surila fatto a mano.

Michael Cinque, proprietario di Amagansett Wine & Spirit, sta valutando se sigillare le sue vetrine con pannelli di legno, perché gli acquirenti portano dentro e fuori bottiglie di tequila, vodka e altri vini costosi.

“Devi sempre essere preparato”, ha detto Cinque, che possiede il negozio da 42 anni ed è anche un soccorritore. “Devi prenderlo sul serio.”

Nel ripostiglio dietro di lui, spostò la scatola del vino rosa vicino a una tavola di legno, che elencava tutti gli uragani e i “grandi uragani” vissuti dal negozio di liquori, risalenti all’uragano del New England nel settembre 1938.

L’ultimo elemento elencato sul tabellone Cinque è stato nel 1985, quando sei uragani hanno colpito gli Stati Uniti, a pari merito con i record del 1886 e del 2020.

Cinque ricorda che il paese fu duramente colpito da una serie di temporali. Uno di loro si chiamava persino Henry.

Quando gli è stato chiesto se pensava che questo Henry avrebbe causato la stessa quantità di danni, ha detto che si stava preparando al peggio e sperava nei migliori risultati.

“Questa è una zona bassa. Tutto dipende dall’ora. C’è la luna piena e l’alta marea, quindi se arriva…” disse. “Rimboccati i pantaloni.”

Anche a Newport, nel Rhode Island, una comunità di yacht costieri di 25.000 persone, pompe per fognature, torce elettriche e generatori sono molto richiesti.

“Si stanno preparando sulla base dell’esperienza passata”, ha detto al Newport Daily News l’assistente alle vendite hardware di Newport Hank Lopez. “In zone basse come qui, anche se piove poco, gli scantinati delle persone saranno allagati, senza contare che potrebbe svilupparsi in questa direzione”.

Eversource, la più grande compagnia elettrica del Connecticut, ha avvertito i residenti di prepararsi per interruzioni di corrente che durano da 5 a 10 giorni.

“Ho bisogno di pazienza”, ha detto il presidente e CEO di Eversource Joe Nolan in una conferenza stampa venerdì, definendo Henry una “tempesta molto, molto seria”.

Il governatore del Massachusetts Charlie Baker e il governatore del Connecticut Ned Lamont hanno attivato la Guardia Nazionale nel loro stato per aiutare con possibili soccorsi, rimozione dei detriti e sforzi di sicurezza pubblica.

(Scrittura e reportage di Brendan O’Brien di Chicago; montaggio di Daniel Wallis e Diane Craft)