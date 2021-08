La credibilità di Joe Biden è minata in Afghanistan

Se Donald Trump presiederà al crollo dell’Afghanistan, le agenzie di politica estera statunitensi condanneranno a gran voce l’irresponsabilità e l’immoralità della strategia statunitense. Dato che c’era Joe Biden alla Casa Bianca, era in gran parte un silenzio imbarazzante.

È vero che Trump ha permesso agli Stati Uniti di intraprendere un percorso fuori dall’Afghanistan e ha avviato deliranti colloqui di pace con i talebani, ma senza successo. Ma Biden non ha annullato il ritiro, ma ha accelerato il ritiro.

Mentre i talebani occupano una città dopo l’altra, in Afghanistan si stanno verificando terribili conseguenze sul terreno. La caduta definitiva del governo sembra inevitabile. Potrebbe coincidere con il 20° anniversario degli attacchi dell’11 settembre, che originariamente portarono all’invasione dell’Afghanistan guidata dagli Stati Uniti.

All’inizio di questa settimana, Biden stava guidando Edith Piaf, affermando di non essersi pentito di aver ritirato il tappeto dal governo afghano.Il mese scorso, il presidente era ancora insistere “È estremamente improbabile che i talebani governino tutto e possiedano l’intero paese”. Chissà cosa dirà il mese prossimo? E, francamente, chi se ne frega? Per quanto riguarda l’Afghanistan, la credibilità di Biden è ora sotto attacco.

La domanda strategica più ampia è quale impatto avrà il disastro in corso in Afghanistan sulla reputazione globale dell’America. Discutere la situazione come una questione politica globale di alto livello è offensivo, ma a livello locale si sta verificando una tragedia. Tuttavia, a parte il semplice esaurimento della guerra, il motivo principale per cui Biden ha ritirato le truppe dall’Afghanistan è strategico. In recenti osservazioni, ritiene che gli Stati Uniti non possano essere “sottomessi” alle politiche formulate per rispondere al “mondo di 20 anni fa”. Dobbiamo affrontare le minacce di oggi. “La prima minaccia identificata da Biden è stata la “competizione strategica con la Cina”.

Quindi, in che modo il fallimento degli Stati Uniti in Afghanistan – in realtà il fallimento dell’intera alleanza occidentale – ha influito sulla concorrenza sempre più feroce tra Washington e Pechino?

Il fallimento degli Stati Uniti ha reso più difficile per Biden trasmettere il messaggio centrale di “L’America è tornata”. Al contrario, è pienamente in linea con i due messaggi chiave promossi dal governo cinese (e russo). In primo luogo, la forza degli Stati Uniti sta diminuendo. In secondo luogo, non possiamo fare affidamento sulle garanzie di sicurezza degli Stati Uniti.

Se gli Stati Uniti non promettono di combattere i talebani, allora se gli Stati Uniti sono davvero disposti ad andare in guerra con la Cina o la Russia sarà un punto interrogativo. Tuttavia, la rete dell’alleanza globale degli Stati Uniti si basa sull’idea che, come ultima risorsa, dispiegherà effettivamente truppe statunitensi per difendere i loro alleati in Asia, Europa e altri luoghi.

La Cina è già la potenza economica dominante nell’Asia orientale. Ma la maggior parte delle democrazie asiatiche considera gli Stati Uniti il ​​loro principale partner per la sicurezza. Pertanto, se la credibilità di Washington viene compromessa, sarà molto utile a Pechino. Naturalmente, la situazione e la posta in gioco a Taiwan o nel Mar Cinese Meridionale sono diverse dall’Afghanistan. Ma gli eventi risuoneranno ancora in tutto il mondo.

Le conseguenze dirette per Pechino del ritiro degli Stati Uniti dall’Afghanistan, che confina con la Cina, non saranno così benvenute. Il regime cinese ha adottato una politica di detenzione di massa e repressione nello Xinjiang a maggioranza musulmana. L’idea che gli uiguri ottengano il sostegno del governo fondamentalista talebano desterà preoccupazione a Pechino. Lo stesso vale per la potenziale minaccia di basi terroristiche in Afghanistan.

Nel tempo, la Cina potrebbe trovarsi di fronte al dilemma di una superpotenza classica. È un intervento militare nel turbolento Afghanistan o è per lasciare che il paese faccia le sue cose? Come Andrew Small della Commissione Europea per le Relazioni Estere Indicare, i commenti della Cina sull’Afghanistan sono pieni di detti che il paese è chiamato un “cimitero imperiale”.

A Washington, l’evento parallelo di cui i politici sono più preoccupati è il Vietnam.già hanno Rapporto Gli Stati Uniti stanno cercando di persuadere i talebani a non attaccare l’ambasciata degli Stati Uniti a Kabul per evitare di ripetere la scena della caduta di Saigon nel 1975. Il mese scorso, Biden ha insistito sul fatto che “i talebani non sono un esercito nordvietnamita”. In termini di capacità, semplicemente non possono essere confrontati. “Potrebbe rimpiangere quelle parole.

Tuttavia, gli americani sanno che se decidono di ritirarsi dalle ultime forze americane rimaste a Kabul, firmeranno effettivamente la condanna a morte del governo afghano. Il crollo morale che ha portato ai successivi fallimenti dell’esercito afghano in tutto il Paese diventerà irreversibile. Tuttavia, in effetti, la situazione sembra quasi irreversibile.

Tuttavia, a differenza del governo afghano, il governo degli Stati Uniti ha alcune speranze da cogliere. La fine della guerra del Vietnam fu davvero un disastro. Molte persone mettono in dubbio la forza degli Stati Uniti. Ma entro 14 anni dalla caduta di Saigon, la Guerra Fredda finì e l’Occidente vinse.

Alla fine, la lotta tra il sistema USA-sovietico non riguarda ciò che è successo in Vietnam, ma i vantaggi relativi dei sistemi economici e politici interni dei due paesi. Allo stesso modo può essere determinata anche l’attuale competizione tra Stati Uniti e Cina. Ma questo tipo di idea astratta non è di conforto per il popolo afghano in difficoltà.

