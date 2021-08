La crescita del settore privato del Regno Unito rallenta al livello più basso dai dati PMI di marzo

Share it

Londra, 4 agosto (Reuters)-Un sondaggio attentamente monitorato mercoledì ha rivelato che la crescita del settore privato nel Regno Unito è stata significativamente ridotta nell’ultimo mese a causa di strozzature nella catena di approvvigionamento e un gran numero di lavoratori assenti dal lavoro causati da COVID -19 requisiti di quarantena lento.

Da quando il sondaggio è iniziato 25 anni fa, le pressioni sui prezzi sono aumentate di più: questa era la preoccupazione della Banca d’Inghilterra quando giovedì ha finalizzato la sua nuova previsione di inflazione. Finora, la Banca d’Inghilterra ha dichiarato che l’aumento dell’inflazione sarà temporaneo.

L’indice IHS Markit/CIPS Service Purchasing Managers (PMI) è sceso da 62,4 di giugno a 59,6 di luglio, il livello più basso da marzo. Anche il PMI globale più ampio, che include i dati PMI manifatturiero di martedì, ha mostrato un calo simile, passando da 62,2 a 59,2.

Tim Moore, capo dell’economia di IHS Markit, ha dichiarato: “Sempre più aziende stanno affrontando vincoli di crescita dovuti alla carenza di manodopera e fornitura di materiali e, dal lato della domanda, abbiamo visto il picco della spesa dei consumatori repressa”.

Tuttavia, la lettura finale del PMI di luglio è stata molto più alta dei dati preliminari “flash”. IHS Markit ha affermato che ciò riflette la spinta al settore dei servizi dopo che l’Inghilterra ha revocato la maggior parte delle restanti restrizioni COVID-19 il 19 luglio.

L’economia del Regno Unito sta riprendendo rapidamente nel 2020 dopo aver sperimentato il suo più grande calo della produzione in oltre 300 anni, ma la maggior parte degli economisti ritiene che la crescita più rapida potrebbe essere nei tre mesi fino a giugno, quando le regole del COVID sono state maggiormente allentate.

Il mese scorso, il settore dei servizi è stato colpito dalla “peste”, con centinaia di migliaia di lavoratori che hanno dovuto mettersi in auto-quarantena fino a 10 giorni dopo essere stati identificati come contatti stretti di persone risultate positive al coronavirus da un’app per smartphone del governo.

Dal suo picco del 17 luglio (poco prima dell’allentamento delle regole di distanziamento sociale in Inghilterra), il numero di nuovi casi di COVID-19 al giorno è diminuito di oltre la metà e il governo rilasserà i requisiti di autoisolamento dal 16 agosto.

Nonostante ciò, molte aziende hanno difficoltà a reclutare dipendenti. La crescita dell’occupazione nel sondaggio è rallentata al livello più basso in tre mesi, mentre le esportazioni di servizi continuano a essere ostacolate dalle restrizioni di viaggio legate al COVID.

I costi salariali, l’aumento dei prezzi del carburante e i trasporti sono i principali fattori che fanno aumentare il costo del settore dei servizi, con i manager che segnalano il più grande aumento dei prezzi dal luglio 1996. (Segnalazione di David Milliken; Montaggio di Kevin Liffey)

