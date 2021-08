La crescita dell’attività di fabbrica giapponese rimbalza, i costi aumentano rapidamente – PMI di Reuters

Un sondaggio Reuters ha rilevato che la terza economia mondiale potrebbe registrare una crescita più lenta nel secondo e nel terzo trimestre rispetto a quanto inizialmente previsto a causa delle misure di contenimento di emergenza per il coronavirus a Tokyo e in altre aree che stanno sopprimendo i consumi. reuters.com/business/japans-q3-growth-forecast-cut-new-pandemic-curbs-hit-2021-07-14 il mese scorso.

Tuttavia, poiché i prezzi degli input sono aumentati al tasso più rapido da settembre 2008, i produttori stanno lottando per far fronte alla carenza di materiali e alle interruzioni logistiche causate dall’aumento dei costi.

Disclaimer:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidamento a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.