La crescita di Robinhood dipende dalla lealtà della prossima generazione di trader

Robinhood ha attratto una nuova generazione di investitori nel mercato azionario. La sua prossima sfida sarà catturare i clienti di successo.

Il broker con sede negli Stati Uniti è diventato pubblico il mese scorso, sfruttando la massiccia domanda di un’applicazione senza commissioni che rende il trading di azioni così semplice da poter essere paragonato a un gioco. Il prezzo delle azioni di Robinhood è aumentato del 50% la scorsa settimana in un giorno, La mossa ha innescato “titoli memetici” volatili come GameStop, che sono popolari tra i suoi clienti.

senza riguardo Robin Hood La capacità di attrarre investitori stabili a lungo termine è fondamentale per la sua futura crescita del reddito. Ma clienti, analisti e concorrenti affermano che ha ancora molta strada da fare.

I fondi più importanti nel settore dell’intermediazione sono i fondi “appiccicosi”, il che significa che i broker possono contare sul capitale a lungo termine per rimanere sulle loro piattaforme, piuttosto che perderli o trasferirli in scommesse rischiose.

I miei soldi su Robinhood penso “qualunque cosa accada, accadrà”

L’accumulo di asset è fondamentale per la rapida crescita su cui stanno scommettendo i sostenitori istituzionali di Robinhood, soprattutto nella prospettiva di un calo del volume degli scambi, poiché gli investitori troveranno altre cose da fare nelle fasi successive Pandemia.

Tuttavia, Robinhood potrebbe essere difficile da eliminare e “ludicizzazione“Investimenti. I clienti intervistati dal Financial Times hanno sottolineato che Robinhood è dove giocano, mentre detengono investimenti più grandi e meno attivi altrove.

“I soldi che ho su Robinhood, penso che ‘qualsiasi cosa accada, accadrà'”, ha detto Nick Hogan, un manager dell’intrattenimento di Los Angeles che ha fatto trading su Robinhood per molto tempo. “Se [my investment] È crollato e non mi ha colpito molto. È come i soldi che usi in un casinò. ”

Daniel Kaneb, un analista di una società di gas naturale in Colorado, ha affermato che il suo uso di “Robinhood è molto interessante”. Ma ha detto che usa Fidelity, gestore di fondi e discount broker con sede a Boston, “per qualsiasi cosa ‘reale’, come la maggior parte dei miei fondi comuni di investimento”.

“Il fondamento istituzionale di Fidelity lo rende meno… come un meme. So che apparirà domani”, ha detto Kaneb.

Altri clienti hanno dichiarato di controllare il loro account Robinhood proprio come i loro account su un sito di scommesse sportive, quando passano alle azioni Annullati gli eventi sportivi in ​​diretta All’inizio dell’epidemia.

Alcuni broker hanno riferito che i clienti che si sono visti soddisfatti dei mercati finanziari attraverso Robinhood hanno deciso di aggiungere un istituto più maturo.

Thomas Peterfield, fondatore e presidente di Interactive Brokers, ha dichiarato al Financial Times di aver visto Robinhood investire una grande quantità da 50.000 a 100.000 dollari USA in trasferimenti di conto. “Ogni giorno vediamo circa 10 account da Interactive Brokers di Robinhood. In un anno e mezzo, ho visto solo una persona andare dall’altra parte”, ha detto Peter Fei.

Walter Bettinger, amministratore delegato del broker di sconti Charles Schwab, ha detto agli analisti il ​​mese scorso che i giovani clienti possono utilizzare una società di brokeraggio per determinati tipi di transazioni, “ma hanno anche un conto in Schwab, i loro soldi veri sono lì”.

Gli analisti hanno affermato che il successo di Robinhood con i giovani investitori e l’aumento delle transazioni al dettaglio hanno spinto un gruppo di investitori nel mercato, cosa che l’industria non aveva previsto per i prossimi 10 anni. Tuttavia, un analista del settore ha affermato: “Quando questi giovani clienti diventeranno più ricchi, si verificherà concorrenza”.

Quando Robinhood ha spinto il settore a ridurre le commissioni sulle transazioni alla fine del 2019, vari flussi di reddito pagati dai clienti, come consigli, prodotti di risparmio e piani pensionistici, sono diventati più importanti per la sopravvivenza. Le piattaforme di sola transazione come TD Ameritrade sono state rapidamente integrate.

Alois Pirker, capo della ricerca sulla gestione patrimoniale presso la società di ricerca Aite-Novarica con sede a Boston, ha affermato che i prodotti diversificati “sono una scommessa per vedere il capitale a lungo termine svilupparsi a modo tuo”. Nonostante il grande successo nel ripopolare gli investimenti per i clienti giovani ea basso reddito, “Robinhood non ha adottato alcuna misura per ottenere questo effetto. Sono ancora molto preoccupati per le transazioni”, ha affermato Pique.

Il co-fondatore di Robinhood Vlad Tenev testimoniare Parlando al Comitato per i servizi finanziari della Camera a febbraio, la dimensione media del conto di Robinhood è di circa $ 5.000, mentre la dimensione media del conto è di soli $ 240. La dimensione media del conto dei clienti Schwab sotto i 30 anni è cinque volte superiore a 25.000 dollari.

In ETrade, a Filiale Secondo i dati della società di ricerca BrokerChooser, la dimensione media del conto di Morgan Stanley supera i $ 130.000.

Per i tre mesi che terminano il 31 marzo, come Robinhood criticato Secondo i suoi documenti di offerta pubblica iniziale, durante l’ascesa del meme stock GameStop, a causa della sua decisione di interrompere il trading durante i periodi di alta volatilità, il broker ha perso oltre $ 4,1 miliardi di asset da 206.000 account trasferiti sulla sua piattaforma. Nello stesso periodo, il broker ha guadagnato oltre $ 12,5 milioni di commissioni addebitando agli utenti il ​​trasferimento di account ad altri broker.

Robinhood ha dichiarato: “La maggior parte dei nostri clienti è più disposta ad acquistare e tenere”, aggiungendo: “Costruire un portafoglio e fare investimenti a lungo termine non è mai stato così facile o più divertente”.

Il broker ha sottolineato di aver affermato nella sua introduzione prima e dopo l’IPO che è una società “safety first” e sta investendo per stabilire la stabilità della sua piattaforma e la formazione degli investitori.

Gli esperti affermano che Robinhood ha cambiato il mercato e ora quasi tutte le principali società di brokeraggio offrono trading senza commissioni. La domanda è se Robinhood può cambiare la percezione che il mercato ne ha.

“L’avvento di Robinhood ha reso molto facile condurre transazioni tramite smartphone… Ma d’altra parte, ci deve essere la sensazione che tutto sembri legato ai giochi”, ha affermato Itai Goldstein, professore di finanza presso il Wharton ha affermato la School of Business di Filadelfia (Italia Goldstein).

Ha aggiunto: “Robinhood ha il potenziale per entrare in un mercato precedentemente non sfruttato, ma deve anche evitare cose che non sono serie e che non sono in contatto con i fondamentali”.