La crisi della FRC si aggrava perché i ministri si rifiutano di trattenere due membri del consiglio

Dopo che i ministri hanno respinto il caso di riconferma di due amministratori esistenti nel loro consiglio di amministrazione, l’autorità di regolamentazione contabile del Regno Unito sta affrontando una crescente crisi di governance.

Secondo persone che hanno familiarità con la situazione, dopo che il governo ha respinto la proposta del presidente ad interim della FRC Keith Skeoch di mantenere i direttori non esecutivi Jenny Watson e Dame Julia Unwin, i direttori non esecutivi Jenny Watson e Dame Julia Unwin lasceranno il Financial Comitato di segnalazione ad agosto.

Questi individui hanno aggiunto che la loro partenza ha causato preoccupazioni all’interno del regolatore che il suo consiglio di amministrazione “ridurrà” e mancherà di “memoria istituzionale”.

FRC non ha mai avuto un presidente permanente Simon Dinglemans è partito lo scorso maggio Dopo aver lavorato per soli otto mesi, è entrato a far parte della società di private equity Carlyle. Persone che hanno familiarità con la questione hanno affermato che dopo il ritardo a Whitehall, la ricerca del suo successore non è ancora ufficialmente iniziata.

A ottobre, anche Skeoch e un altro membro senior del consiglio di amministrazione della FRC, David Childs, lasceranno il regolatore.In quel momento, a meno che non vengano assunti più direttori, rimarranno solo quattro direttori.

La FRC ha annunciato il mese scorso che Hannah Nixon, l’ex capo del regolatore del sistema di pagamento, e Ruwan Weerasekera, un ex dirigente di SoftBank, sono entrati a far parte del suo consiglio di amministrazione.

Ma dopo che Watson e Unwin se ne andranno, FRC avrà solo un membro del consiglio donna. Sebbene FRC sostenga fortemente l’aumento della diversità di genere dei dirigenti senior nelle società quotate e nelle società di contabilità.

Dopo che diversi scandali contabili sono stati criticati, anche le autorità di regolamentazione hanno cercato di migliorarne l’efficacia.Il governo si sta preparando alla transizione di FRC per diventare una nuova agenzia di regolamentazione contabile, nota come Istituzioni di audit, reporting e governance.

“Siamo molto favorevoli alla forte Arga, ma il nuovo regolatore ha bisogno di un consiglio forte e competente”, ha affermato Michael Izza, amministratore delegato dell’Institute of Chartered Accountants in Inghilterra e Galles, un organismo professionale del settore.

Unwin ha dichiarato di essere “molto delusa e sorpresa” dal fatto che il governo non abbia esteso il suo mandato nel consiglio della FRC.

Watson ha rifiutato di commentare.

L’ex amministratore delegato della Joseph Rowntree Foundation Unwin e l’ex presidente del comitato elettorale Watson sono stati amministratori non esecutivi di FRC dal 2018. La loro partenza significa che FRC perderà due membri del consiglio con esperienze aziendali e contabili esterne.

“Questo cambiamento scioccante [board] Richard Murphy, professore di contabilità presso l’Università di Sheffield, ha affermato che l’adesione alla FRC è inaccettabile quando il governo dovrebbe aumentare la responsabilità per le parti interessate nel campo della contabilità.

“I negozi chiusi che circondano le ristrette comunità di investimento e le industrie dovrebbero finire”.

FRC ha espresso rammarico per vedere Watson e Unwin lasciare. “Ringraziamo Jenny e Julia per i loro contributi significativi durante il loro mandato nel consiglio, specialmente nell’ultimo anno”, ha aggiunto.

Il reparto vendite ha detto I commenti di Sir John Kingman su FRCIncaricato dal governo, è stato suggerito che il regolatore dovrebbe avere un “consiglio di amministrazione aggiornato” al momento del passaggio ad Arga e avvierà “immediatamente” le attività di reclutamento.