La crisi è rinviata?L’accordo del Club di Parigi in Argentina riduce il rischio di default del FMI Reuters

© Reuters. Immagine del file: il presidente argentino Alberto Fernandez al Sofitel Hotel di Roma, Italia, con Kristalina Georgieva, amministratore delegato del Fondo monetario internazionale (FMI) il 14 maggio 2021 ) Foto di gruppo.Dispensa del Presidente dell’Argentina/Reuters



Autore: Adam Jordan e Rodrigo Campos

Buenos Aires/New York (Reuters)-L’accordo raggiunto tra l’Argentina e il Paris Club National Banking Group per posticipare il pagamento di 2 miliardi di dollari a marzo del prossimo anno dovrebbe aiutare il Paese nelle trattative sul debito più critiche Lasciare un po’ di respiro: negoziare un 45 dollari miliardi di fondi con il Fondo Monetario Internazionale.

L’accordo sul “periodo di transizione” del Club di Parigi prima del prossimo anno significa che l’Argentina eviterà inadempienze distruttive il mese prossimo. Ha promesso di raggiungere un accordo con il Fondo monetario internazionale entro il 31 marzo per modificare l’importo che non può rimborsare.

Gli analisti hanno affermato che ciò dovrebbe eliminare le preoccupazioni per il fallimento della transazione, anche se circa 8,5 miliardi di dollari verranno pagati al fondo da qui all’inizio del prossimo anno. Questi negoziati sono un duro banco di prova per l’FMI, che ha ampliato il suo più grande prestito mai concesso al Paese nel 2018, ma non è riuscito a prevenire la crisi economica.

“Il rischio di transazione del FMI è ora vicino allo zero”, ha affermato Siobahn Morden di Amherst Pierpont, che ha affermato che la scadenza rigida come parte dell’accordo del Club di Parigi ha dato all’Argentina “spazio di respiro” e potrebbe rinviare i negoziati fino alla fine dell’anno. elezioni.

Questo ha segnato anche il “colpo di stato politico” del ministro dell’Economia Martin Guzman, che è stato visto come un partito di sinistra della linea dura nel partito sotto la guida della vicepresidente Christina Fernandez de Kirchner all’interno della coalizione peronista nella coalizione di governo argentina. .

Dal 2019, questo paese sudamericano sta lottando per far fronte alla crisi del debito in valuta estera, quando il crollo del mercato ha innescato deflussi di riserve e la valuta del peso è crollata. Prima della ristrutturazione di oltre 100 miliardi di dollari, era inadempiente sul debito privato, causando tensioni con i creditori.

I negoziati con il Fondo monetario internazionale sono stati gravemente colpiti dalla pandemia di COVID-19 e dalle tensioni all’interno della coalizione di governo sul programma delle transazioni. L’obiettivo iniziale era quello di raggiungere un accordo all’inizio di quest’anno.

Grafica: pagamenti del FMI in Argentina-https://graphics.reuters.com/ARGENTINA-DEBT/IMF/yzdvxloxxvx/chart.png

“Tempo di acquisto”

I commercianti argentini hanno affermato che la chiarezza dell’accordo del Club di Parigi e della scadenza del FMI è importante per evitare disordini nella seconda metà dell’anno, perché le elezioni di novembre ei peronisti vogliono proteggere la loro posizione di forza al Congresso.

Il Club di Parigi ha una lunga storia con l’Argentina. I suoi membri includono Stati Uniti, Germania, Brasile e Giappone. Sono anche membri del Fondo Monetario Internazionale.

“Questo aiuta a guadagnare tempo nei negoziati chiave con il Fondo monetario internazionale e ovviamente apre il passaggio per raggiungere un accordo pianificato nel 2022”, ha detto una famiglia di Buenos Aires che ha chiesto di non essere nominata.

“Questo aiuterà a passare le elezioni legislative senza disordini politici che potrebbero complicare le cose per il partito al governo”, ha detto.

Il Fondo Monetario Internazionale ha dichiarato giovedì di accogliere favorevolmente l’accordo raggiunto tra l’Argentina e il Club di Parigi, ma al momento non esiste un calendario per raggiungere un nuovo accordo. Prima del voto di medio termine previsto per il 14 novembre, sono dovuti circa 2,6 miliardi di dollari di pagamenti.

Alcuni analisti hanno affermato che anche se si raggiunge un accordo con il FMI, i problemi dell’Argentina continueranno a esistere, con livelli di povertà in aumento, inflazione fuori controllo e severi controlli sui capitali.

“Ci aspettiamo che le due parti raggiungano un nuovo accordo entro i prossimi 12 mesi”, ha detto Nikhil Sanghani di Capital Investment, aggiungendo che il governo argentino sembra giocare a “chi batte per primo” con il FMI.

“Ma dubitiamo che questo sia sufficiente per guidare l’Argentina fuori da un’altra crisi alla fine di questo decennio”, ha detto.