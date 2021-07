La crisi economica ha portato il gradimento di Erdogan a un minimo storico

Hediye Bas ha accusato la rete di dighe, autostrade e tunnel che attraversano la boscosa valle di Ikizdere nel nord-est della Turchia per aver bloccato l’approvvigionamento idrico e ostacolato i suoi raccolti. Ora, il lavoro su una cava pianificata si è rivelato un punto di svolta e ha minato il suo sostegno al presidente Recep Tayyip Erdogan.

Bas e altri abitanti del villaggio nella provincia ancestrale di Rize di Erdogan stanno cercando di impedire lo scavo di 20 milioni di tonnellate di pietre per un nuovo porto sulla costa del Mar Nero a 40 chilometri di distanza.

Gli esplosivi hanno fatto esplodere un sentiero da un grande pezzo di montagna, modificando temporaneamente il torrente di pesca della famiglia Bath, ottenendo un turchese innaturale. Un’organizzazione di conservazione locale ha avvertito che fino a 1 milione di alberi saranno abbattuti per far funzionare la cava, gli esplosivi renderanno velenosi gli orti vicini e la biodiversità della riserva adiacente sarà minacciata.

Erdogan “potrebbe pensare che sosterremo qualsiasi progetto che intraprende qui perché ha vinto quasi tutti i nostri voti. Ma non voterò più per lui”, ha detto Bass. “Nessuno nel villaggio ha trovato lavoro in questi progetti, ci hanno solo privato della valle da cui dipendiamo”.

Le persone sono unite intorno a se stesse a Rize, ma man mano che i problemi economici delle persone si intensificano, vediamo che questa connessione si sta disintegrando.

Una rara protesta in una delle roccaforti del presidente simboleggia la diffusa insoddisfazione per la sua gestione economica.I sondaggi di opinione mostrano che il sostegno al Partito per la giustizia e lo sviluppo (AKP) al governo in tutto il paese è stato colpito. Per la maggior parte degli ultimi quattro anni, il tasso di inflazione è rimasto a due cifre e il tasso di disoccupazione è di circa il 14%.

Il porto da 200 milioni di dollari fa parte dei 325 miliardi di dollari Investimenti in infrastrutture Pianifica di essere in Turchia nei prossimi dieci anni. Erdogan ha riposto le sue speranze economiche in un boom edilizio su larga scala, incluso un canale da 15 miliardi di dollari che trasformerà metà di Istanbul in un’isola. Alla cerimonia inaugurale del mese scorso, Erdogan ha dichiarato che questi progetti hanno gettato le basi per “costruire una Turchia forte”.

Buss è meno preoccupata per questa ambizione ambiziosa, ma più preoccupata per il costo della spesa e per il suo lavoro in una fabbrica di ricambi auto dopo una vacanza durante la pandemia di coronavirus. Ha detto di essere stata licenziata come rappresentante sindacale dopo aver partecipato alla protesta. “È costoso qui. Quando vai al supermercato, non puoi mai comprare nulla con una piccola somma di denaro”, ha detto.

La spietata campagna edilizia ha suscitato dissenso, con i critici che hanno accusato una manciata di aziende di trarre profitto dai progetti e di imporre costi finanziari e ambientali in altre parti del paese. A Rize, hanno sottolineato che ci sono due porti marittimi con capacità operativa insufficiente entro 70 chilometri dal nuovo progetto.

L’abitante turco Hediye Bas ha affermato che gli abitanti di Rize si rammaricano di non essersi opposti ai primi progetti di costruzione nell’area © Ayla Jean Yackley/FT

Can Selcuki, direttore dell’agenzia di sondaggi Turkiye Raporu, ha dichiarato: “Quando le famiglie sono in cattive condizioni finanziarie e le persone sono preoccupate per i loro mezzi di sussistenza e le spese per la cucina, è difficile per il governo giustificare al pubblico i costi di progetti su larga scala. .”

Una serie di sondaggi di opinione pubblica mostrano che il tasso di supporto dell’AKP è a un livello storicamente basso. Un sondaggio di giugno di Turkiye Raporu ha rilevato che questa percentuale era scesa al 26%. Le prossime elezioni in Turchia si terranno nel 2023, ma quasi il 60% degli intervistati vuole un sondaggio rapido. Il sondaggio di maggio dell’agenzia ha mostrato che Erdogan, il politico più popolare della Turchia da molto tempo, è in ritardo rispetto alle tre figure dell’opposizione che sono state proposte come candidati presidenziali. Selcuki ha affermato che il “consenso di base” dietro la crisi economica è generalmente l’insoddisfazione per l’economia.

Erdogan ha governato la politica turca per due decenni e il suo prodotto interno lordo è triplicato, sollevando milioni di persone dalla povertà.Tuttavia, il suo drammatico consolidamento del potere negli ultimi anni ha coinciso con disordini politici, incluso il tentativo di colpo di stato del 2016 e una politica estera aggressiva che lo ha portato a collaborare con i partner commerciali occidentali. Politica economica non ortodossa Questo ha scoraggiato gli investitori stranieri e ha colpito le finanze del paese.

A Rize, ha mantenuto il suo status eroico. Benvenuto in Erdogan Country e leggi i cartelloni pubblicitari sulla strada per il capoluogo di provincia (noto anche come Rize e Recep Tayyip Erdogan University). Enormi foto del presidente adornano gli edifici di questa città di 150.000 persone, che ha vinto il 79% dei voti alle elezioni presidenziali del 2018.

Ma anche qui ci sono voci di dissenso. Mehmet Ali Sancaktutan, che si è ritirato dall’AKP due anni fa, ha detto che i suoi vicini lo hanno avvertito di lasciare la sua casa nella vicina Guneysu-Erdogan ha trascorso parte della sua infanzia lì, perché si è lamentato su YouTube della gestione dell’economia da parte del presidente. polizia per un colloquio a giugno.

“Credo che il nostro presidente, il figlio di Rize, ci salverà, ma ha perso il contatto con i nostri problemi”, ha detto Sankattutan. “La gente soffre e si preoccupa di mettere il cibo in tavola, ma si sente solo parlare di progetti di costruzione”.

Saltuk Deniz, il presidente provinciale del principale Partito repubblicano del popolo all’opposizione, ha affermato che la quota di voti del suo partito nelle ultime elezioni locali è triplicata.

Gli abitanti di Rize continuano a vigilare contro una cava pianificata che scaverà 20 milioni di tonnellate di pietra per un nuovo porto sul Mar Nero ©Ayla Jean Yackley/FT

“A Rize, le persone sono unite intorno a se stesse, ma man mano che i problemi economici delle persone si intensificano, vediamo che questa connessione si sta disintegrando”, ha detto.

A Ikizdere, circa 50 persone hanno fatto causa per fermare la cava e sono entrate nel terzo mese di veglia in una fabbrica abbandonata con una bandiera turca. Dopo che il ministro dei Trasporti Adil Karaismailoglu ha dichiarato che il porto avrebbe portato lavoro alla comunità e ha accusato “gruppi marginali e outsider” di incitamento al dissenso, molti altri hanno rinunciato alla protesta.

Allo stesso tempo, gli alberi del tè che Bath aveva piantato alcuni anni fa non crescevano e temeva che la vicina diga avrebbe esacerbato il cambiamento climatico locale. La produzione del prezioso “miele pazzo” della regione – api che si nutrono di rododendri contenenti sostanze allucinogene – è diminuita drasticamente e il rapido sviluppo delle province del Mar Nero è stato ampiamente attribuito a frane e inondazioni mortali.

“Quando hanno costruito dighe e autostrade, non abbiamo detto nulla, ma ora ce ne pentiamo”, ha detto Bass. “La natura si vendica sempre”.