La DG Salute ha dichiarato di aver deciso di rimuovere i medici di base dal programma di vaccinazione, il che è contrario al mio suggerimento

KUALA LUMPUR (22 agosto): il direttore generale della sanità, dott. Tan Sri Nur Hisham Abdullah, ha chiarito di non sostenere la decisione di interrompere la vaccinazione contro il Covid-19 nelle cliniche private.

Ha affermato di aver effettivamente chiesto una maggiore partecipazione dei medici di base (GP) al National Immunization Program (NIP) attraverso ProtectHealth Corporation (PHCorp), una sussidiaria del Ministero della Salute.

“Contrariamente al mio suggerimento di aumentare la partecipazione dei medici generici nel paese sotto PHCorp”, ha detto il dott. Noor Hisham in un tweet in risposta al deputato di Klang Charles Santiago. “Ho visitato personalmente la clinica del GP e sono soddisfatto dei progressi fatti”.

Charles ha rilasciato una dichiarazione ieri in cui metteva in dubbio la decisione della National Covid-19 Immunization Task Force (CITF) di chiudere cinque centri di gestione delle vaccinazioni (PPV) a Klang.

In seguito il legislatore ha chiesto al dottor Noor Hisham in un tweet perché ha “fermato la vaccinazione a 741 medici generici e arbitrariamente chiuso il tanto necessario PPV nella Klang Valley”.

“Stiamo affrontando una carenza di vaccini? O solo il solito fallimento del piano”, ha chiesto Charles.

Il Dr. Noor Hisham ha aggiunto in risposta: “PHCorp e io stesso sosteniamo la partecipazione dei medici di base. Man mano che avanziamo, la vaccinazione può colmare il divario tra i sistemi sanitari pubblici e privati. Dobbiamo risolvere questo problema insieme”.

La Malaysian Medical Association (MMA) ha dichiarato ieri in una dichiarazione di essere sconcertata dalla decisione della CITF di interrompere gli appuntamenti per la vaccinazione in 741 cliniche private, ospedali privati ​​e centri ambulatoriali dal 23 agosto.

“La CITF ha notificato queste istituzioni mediche solo entro 48 ore”, ha affermato il presidente di MMA Datuk Subramaniam Muniandy Dr.

Subramaniam ha affermato che il gruppo di lavoro dovrebbe effettivamente partecipare al giro finale del NIP tra 8.000 medici di base privati ​​in tutto il paese.

