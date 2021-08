La differenza tra compressione corta e copertura corta

“Short cover” e “short squeeze” sono termini diversi che descrivono la situazione di una posizione corta. Una breve compressione è una situazione in cui il prezzo di un titolo aumenta in modo significativo, inducendo i venditori allo scoperto a chiudere le loro posizioni corte. Al contrario, la copertura corta implica il riacquisto di titoli per chiudere le posizioni corte aperte.

Una specie di compressione breve Poiché il prezzo dei titoli è aumentato, c’è stata molta attività di acquisto tra i venditori allo scoperto. L’aumento del prezzo del titolo fa sì che i venditori allo scoperto lo riacquistino per chiudere le loro posizioni corte e registrare le loro perdite. Questa attività di mercato porta a ulteriori aumenti dei prezzi dei titoli, costringendo più venditori allo scoperto a coprire le loro posizioni corte. In genere, i titoli con tassi di interesse brevi elevati subiscono una breve compressione.

Ad esempio, diciamo Interesse a breve termine In azienda il GHI è del 50%. Supponiamo che molti trader e investitori shortino $ 50 a causa di scarsi rendimenti e che il titolo sia attualmente scambiato a $ 35. Tuttavia, nel trimestre successivo, la società ha registrato utili eccezionali, che sono raddoppiati in valore a $ 70. Poiché molti trader sono short, hanno bisogno di coprire le loro posizioni per limitare le loro perdite; questo mette sotto pressione l’acquisto del titolo e fa salire il prezzo a $80.

Contrariamente a una breve stretta, Rivestimento corto Implica l’acquisto di titoli per coprire posizioni corte. Per chiudere posizioni corte, trader e investitori hanno acquistato lo stesso numero di azioni dei titoli che vendevano allo scoperto. Ad esempio, un trader vende 500 azioni ABC allo scoperto a un prezzo di $ 30 per azione, quindi il prezzo di ABC scende a $ 10 per azione. Il trader ha riacquistato 500 azioni ABC al prezzo di $ 10 per coprire la posizione corta. Il trader ha realizzato un profitto di $ 10.000 (($ 30- $ 10) * 500).