La domanda di credito al consumo di Hong Kong rimbalza nel primo trimestre – shareandstocks.com

La domanda di mutui e carte di credito è aumentata, mentre il credito non garantito ha toccato i minimi storici.

La domanda di credito al consumo a Hong Kong è rimbalzata nel primo trimestre, riflettendo la recente ripresa economica e la crescita delle vendite al dettaglio.

Secondo uno studio della società TransUnion, quasi tutte le principali categorie di prestiti al consumo hanno visto una forte crescita delle richieste di credito. I mutui sono aumentati di più, con una crescita su base annua del 25,1% nel primo trimestre del 2021 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Le carte di credito sono il prodotto di credito al consumo più diffuso in città, con un incremento annuo dell’8,3%.

Al contrario, la linea del ciclo non garantito si è contratta del 7% su base annua, che è stata l’unica categoria che ha registrato un calo. Questo ha continuato il più grande calo visto nei trimestri precedenti. Ciò è dovuto al tasso di interesse relativamente elevato del circuito ad anello rispetto ad altri prodotti e alla riduzione generale dell’uso di questo prodotto per le spese discrezionali.

Tuttavia, sebbene la domanda di nuovo credito da parte dei consumatori sembri in miglioramento, non si è ancora riflessa nel numero di nuovi conti aperti.

Secondo TransUnion, a causa del modo in cui vengono riportati i dati, il rapporto originale, che è una misura dei conti appena aperti e una funzione della domanda dei consumatori e della volontà dei finanziatori di promuovere il credito, è indietro di un quarto rispetto ad altri indicatori.

Nel quarto trimestre 2020, l’emissione di prodotti di prestito chirografario focalizzata sulle spese discrezionali è diminuita in modo più significativo: prestiti con carte di credito (-17,7%), linee revolving chirografari (-15,8%) e carte di credito (-13,9%).

Tuttavia, lo studio ha aggiunto che il recente rimbalzo del volume delle query potrebbe creare uno slancio positivo per il volume delle transazioni grezze nel primo trimestre.

In termini di popolazione, sebbene la crescita del saldo totale delle carte di credito sia ancora negativa di anno in anno, è rimbalzata più velocemente per la generazione più giovane.

I millennial ovvero i nati tra il 1980 e il 1994 hanno guidato il saldo complessivo delle carte con un calo anno su anno dello 0,8%, mentre il calo complessivo della popolazione attiva creditizia è stato del 7,6%.

“Rispetto alla vecchia generazione, i millennial generalmente preferiscono richiedere credito ed effettuare acquisti o transazioni online. Per i prestatori che forniscono ai clienti attuali e potenziali un’esperienza corretta, ciò dimostra che esiste un’opportunità durante i vincoli sociali associati al pandemia Servire e attirare i consumatori”, ha affermato Francis Lau, Direttore di ricerca e consulenza, TransUnion Asia Pacific.

I millennial rappresentano una quota crescente di consumatori attivi nel credito e rappresentano ora il 29% del totale.

Deleveraging del credito non garantito

TransUnion ha sottolineato che i consumatori sembrano ridurre l’indebitamento dei loro saldi di credito non garantiti, che hanno raggiunto i minimi storici a Hong Kong. Durante la pandemia, il saldo del credito non garantito è diminuito negli ultimi cinque trimestri consecutivi, in calo dell’8,9% rispetto a un anno fa.

Questa tendenza emergente è guidata dalla vecchia generazione. I baby boomer hanno registrato il calo maggiore, con un calo su base annua del -17,9% nel primo trimestre, mentre i millennial sono scesi solo del -1,5%.

La generazione più anziana di solito ha più risparmi e reddito disponibile, quindi quando si esamina il saldo del credito non garantito in essere, ha più mezzi per gestire le proprie finanze con prudenza, ha sottolineato Liu.

“L’incertezza causata dal COVID-19 e il suo continuo impatto sull’economia globale ha indotto i consumatori a ridurre la spesa discrezionale, aumentare i risparmi e ridurre i livelli di debito in risposta all’incertezza associata alla persistente pandemia”, ha affermato Liu.

leggi di più